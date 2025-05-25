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Роспуск «ВИА Гры» может оказаться PR-ходом

Mash: «ВИА Гра» продолжает выступать на частных мероприятиях после роспуска
Константин Меладзе (Фото: Инстаграм* @meladzemusic)

Константин Меладзе (Фото: Инстаграм* @meladzemusic)

Недавно в своем личном блоге продюсер Константин Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра», которая существовала 25 лет. Он также опубликовал анонс последний песни Galileo, популярной в 2000-х годах.
По информации Телеграм-канала Mash, несмотря на закрытие, группа продолжает выступать на частных корпоративах за 20 тысяч долларов (порядка 1 млн 594 тысяч рублей). Отмечалось, что коллектив отказался от концертов и частных мероприятий в России. Кстати, в январе 2024 года группа уже заявляла о закрытии.

Журналисты выдвинули предположение, что «ВИА Гру» ждет «ребрендинг». Например, группа может начать выступать и записывать композиции на иностранном языке.

Напомним, что в «золотой состав» музыкального коллектива «ВИА Гра» вошли Надежда Грановская, Вера Брежнева и Анна Седокова. Позже вместо Анны пришла Альбина Джанабаева.

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#концерт
#продюсер
«Кроме нее никого не было»: как собака помогла певице Махе Горячевой пережить развод после измены мужа
Певица Маха Горячева рассказала, как собака помогла пережить измену бывшего мужа
25 мая 2025, 14:12

Маха Горячева (Фото: Инстаграм*/mahavsekruto)

24-летняя Мария Горячева рассказала, как ее собака помогла пережить тяжелейший период в жизни. Пальма стала для нее главной поддержкой, когда она осталась совсем одна.
«Вот эта девочка помогла мне пережить развод. Кроме нее в тот момент у меня никого не было», — цитирует «VOICE» слова певицы.
В то время, когда девушка много плакала, собака считывала ее переживания и помогала справиться с эмоциями. Она вспомнила, как однажды вернулась в слезах и от бессилия упала на пол. В тот момент хвостатая, обычно игривая и радостная, удивила хозяйку.
«Она вроде должна была подбежать, порадоваться мне, а она просто тихо-тихо подошла, положила лапку на мое плечо и легла рядом. Так и лежали», — добавила Маха.
Тиктокерша забрала из приюта четырех питомцев с особенностями здоровья. У нее три собаки — двулапая, трехлапая и без части мордочки, а также слепой кот.

Напомним, в прошлом году Мария Горячева пережила болезненный развод с мужем Николаем Снитко после шести лет отношений. Бывший избранник изменил с подругой и заставил сделать аборт. Позже у нее был кратковременный роман с певцом Лешей Свиком.

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Суд в Москве отменил взыскание долга по ЖКУ с Ренаты Литвиновой
25 мая 2025, 14:06

Рената Литвинова (фото: Telegram @renatalitvinova)

Суд отменил взыскание долга с Ренаты Литвиновой. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд в Москве отменил решение о взыскании долга за неуплату коммунальных услуг с режиссёра. Ранее соответствующий иск был подан ООО «Газпром Межрегионгаз Москва».

В середине апреля сообщалось, что Московский суд обязал актрису погасить все задолженности по ЖКУ. Отмечалось, что иск от газовой компании был направлен ещё в ноябре 2024 года, однако решение вступило в силу уже в этом году.

Напомним, что в настоящее время Литвинова проживает во Франции. В январе стало известно, что модель выставила на продажу свои наряды из-за нехватки средств на жизнь. Изначально их общая стоимость почти достигала 8,4 миллионов рублей, однако вскоре Рената снизила цену каждой позиции.

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Супруга Дмитрия Позова вышла на связь после сообщений в психиатрической клинике: «Сейчас время тишины»
Жена Позова отреагировала на новости о лечении мужа в психиатрической клинике
25 мая 2025, 13:59

Екатерина и Дмитрий Позовы (Фото: Инстаграм* @kate_pozova)

Недавно звезда «Импровизации» Дмитрий Позов шокировал фанатов признанием о том, что оказался в психиатрической клинике. Причиной он назвал диагностированную депрессию.
За последние месяцы артисту пришлось пережить многое: в январе умер его отец, потом ухудшились отношения с женой. Позов откровенничал, что с разных сторон на него навалились трудности, сил справляться с которыми просто не оказалось.

Дмитрий признался, что последние месяцы и вовсе уехал от семьи. Он описывал свои чувства.

Когда артист публично заявил, что лег в психиатрическую клинику, его супруга не стала молчать. В соцсетях она выложила короткое сообщение со своей реакцией на ситуацию.

«Родные мои, я переболею и все будет снова хорошо. Спасибо вам всем за поддержку. Я вас очень сильно люблю. Сейчас время тишины», — отметила Екатерина в соцсетях.

Сам же юморист подчеркнул, что жена навещает его в клинике. День, когда возлюбленная пришла к нему и откровенно поговорила, Позов вспоминает с особой теплотой.

«Был еще один прекрасный день, когда навещала Катя и мы вдруг смогли спокойно поговорить совершенно ни о чем. Такие дни без споров и грусти я невероятно ценю, каждый из них. Хоть и нужно сепарироваться и жить уже иначе», — обратил внимание Дмитрий.

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#клиника
#супруги
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«Не опровергаем развод»: Дмитрий Позов высказался о кризисе в отношениях с женой
Дмитрий Позов не стал опровергать развод с женой Екатериной
25 мая 2025, 13:39

Дмитрий и Екатерина Позовы (фото: Telegram @pozov)

Недавно Дмитрий Позов шокировал поклонников новостью о том, что он по собственному желанию ложится в психиатрическую клинику после диагностированной депрессии. Звезда «Импровизации» заявил, что не смог самостоятельно справиться с кончиной отца и проблемами в семейной жизни.
Юморист состоит в браке с супругой Екатериной, с которой воспитывает двоих детей – дочь Савину и сына Теодора. Пара вместе уже больше 10 лет. Однако сейчас у них возник кризис.

Дмитрий Позов с детьми (фото: Telegram @pozov)

«Мне осточертело делать вид, что у меня всё в порядке в семье, отвечать на вопросы, как у нас дела, изображать, что я живу дома, хотя уже давно дома я не живу, читать слухи про нас и продолжать веселиться и радоваться. А в это время 15 лет моей жизни идут к чёрту», – заявлял ранее Позов.
Теперь он снова высказался об отношениях с супругой. Он заявил, что расставание было связно с тем, что им не удалось договориться по многим вопросам.

«Прекратите ругаться на Катю. Я вообще не верил, что бывает такая любовь. Но не сошлись в некоторых вопросах, не нашли компромисс. И до сих пор не можем пока устаканить взаимоотношения. Да мы не опровергаем развод. Пусть официально его нет. Это лишь бумажки», – приводит слова Позова Telegram-канал «Звездач».
После попадания в психиатрическую клинику артист надеется найти новые смыслы и цели в жизни. Возможно, после этого ему удастся спасти брак.

К слову, Екатерина навещает Дмитрия в больнице. Недавно им даже удалось поговорить по душам, о чём Позов вспоминает с теплом.

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Певец Шура признался, что чуть не умер от модных уколов для похудения
25 мая 2025, 13:32

Шура (Фото: Instagram* @shuramedvedev)

Шура пострадал в погоне за стройностью. 50-летний певец рассказал, что скорая помощь несколько дней дежурила у его подъезда.
Музыкант никогда не отличался худощавым телосложением, но всегда хотел избавиться от лишнего веса. Перепробовав множество методов, Шура недавно решил прибегнуть к популярному среди звёзд способу – уколам для диабетиков, которые подавляют чувство голода.

Певец признался, что первую инъекцию сделал самостоятельно, однако неправильно рассчитал дозу.

«Была операция – резекция желудка. Теперь еще сложнее – уколы для похудения. Не будем называть их, но я их делаю. Я толком не прочитал, как этот шприц действует, что нужно миллиграммы делить. Я его весь! Четыре дня у меня скорая стояла у подъезда!», – поделился Шура в эфире шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
Выяснилось, что певец ввёл весь шприц, который рассчитан на месяц. К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Сейчас Шура продолжает делать уколы, но уже с точной дозой. Артист признался, что живёт на них уже пять месяцев.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
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