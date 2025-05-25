Роспуск «ВИА Гры» может оказаться PR-ходом

Константин Меладзе (Фото: Инстаграм* @meladzemusic)
Недавно в своем личном блоге продюсер Константин Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра», которая существовала 25 лет. Он также опубликовал анонс последний песни Galileo, популярной в 2000-х годах.
По информации Телеграм-канала Mash, несмотря на закрытие, группа продолжает выступать на частных корпоративах за 20 тысяч долларов (порядка 1 млн 594 тысяч рублей). Отмечалось, что коллектив отказался от концертов и частных мероприятий в России. Кстати, в январе 2024 года группа уже заявляла о закрытии.
Журналисты выдвинули предположение, что «ВИА Гру» ждет «ребрендинг». Например, группа может начать выступать и записывать композиции на иностранном языке.
Напомним, что в «золотой состав» музыкального коллектива «ВИА Гра» вошли Надежда Грановская, Вера Брежнева и Анна Седокова. Позже вместо Анны пришла Альбина Джанабаева.
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Журналисты выдвинули предположение, что «ВИА Гру» ждет «ребрендинг». Например, группа может начать выступать и записывать композиции на иностранном языке.
Напомним, что в «золотой состав» музыкального коллектива «ВИА Гра» вошли Надежда Грановская, Вера Брежнева и Анна Седокова. Позже вместо Анны пришла Альбина Джанабаева.
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Ольга Енгалычева