«Перекошенное лицо»: певица Алена Апина обратилась к косметологам после критики в соцсетях

Алена Апина (Фото: Инстаграм*/neapina)
Бывшая солистка группы «Комбинация» обратилась к косметологам после очередной волны критики в социальных сетях. Хейтеры по-разному отзываются о внешности певицы, но чаще всего оставляют комментарии о «перекошенном лице». Об этом пишет телеграм-канал «Звездная пыль».
В публикации отмечается, что Алена Апина сделала лазерное омоложение и подтяжку подбородка, но от радикальных изменений пока отказалась. По мнению 60-летней артистки, на данный момент они не нужны.
К слову, три года назад певица уже прибегала к помощи пластических хирургов — тогда ей сформировали тонкую талию и увеличили ягодицы. Сейчас она поддерживает фигуру самостоятельно: соблюдает диету и тренируется в спортзале.
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К слову, три года назад певица уже прибегала к помощи пластических хирургов — тогда ей сформировали тонкую талию и увеличили ягодицы. Сейчас она поддерживает фигуру самостоятельно: соблюдает диету и тренируется в спортзале.
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Лидия Пономарева