Николь Кидман стала «святой бывшей» после нового интервью

14 августа 2026, 22:54

Актриса Николь Кидман тепло отозвалась о Ките Урбане после развода

Николь Кидман (Фото: Instagram* / @nicolekidman)

Николь Кидман дала первое большое интервью Vogue после расставания с Китом Урбаном. Актриса рассказала, что они сохранили тёплые отношения и расстались друзьями.