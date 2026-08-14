Николь Кидман стала «святой бывшей» после нового интервью
Николь Кидман дала первое большое интервью Vogue после расставания с Китом Урбаном. Актриса рассказала, что они сохранили тёплые отношения и расстались друзьями.
Кидман подчеркнула, что старается больше доверять эмоциям и не зацикливаться на прошлом. Затем актриса вспомнила и свой ранний брак с Томом Крузом. По словам Николь, в 22 года она безумно влюбилась в актёра и не воспринимала замужество как что-то неправильное, даже несмотря на опасения, что это может повредить её карьере.
К слову, знаменитый снимок Кидман с широко раскинутыми руками, который многие годы воспринимали как реакцию на развод с Крузом, оказался мемом. Кадр был сделан на съёмках фильма и к расставанию пары отношения не имеет.
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