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Николь Кидман стала «святой бывшей» после нового интервью

Актриса Николь Кидман тепло отозвалась о Ките Урбане после развода
Николь Кидман (Фото: Instagram* / @nicolekidman)

Николь Кидман дала первое большое интервью Vogue после расставания с Китом Урбаном. Актриса рассказала, что они сохранили тёплые отношения и расстались друзьями.



Кидман подчеркнула, что старается больше доверять эмоциям и не зацикливаться на прошлом. Затем актриса вспомнила и свой ранний брак с Томом Крузом. По словам Николь, в 22 года она безумно влюбилась в актёра и не воспринимала замужество как что-то неправильное, даже несмотря на опасения, что это может повредить её карьере.

К слову, знаменитый снимок Кидман с широко раскинутыми руками, который многие годы воспринимали как реакцию на развод с Крузом, оказался мемом. Кадр был сделан на съёмках фильма и к расставанию пары отношения не имеет.

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