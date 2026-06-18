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«У него очень болела нога»: Уколова раскрыла, почему трёхлетний сын оказался в больнице

Анастасия Уколова рассказала о госпитализации сына и назвала его диагноз
Анастасия Уколова (Фото: Instagram* / @anastasiyaa_ukolova)

Анастасия Уколова поделилась с подписчиками подробностями о состоянии здоровья своего сына. По словам артистки, несколько дней она провела вместе с ребёнком в одной из детских больниц Москвы.



Причиной госпитализации стали сильные боли в ноге у мальчика. После обследования врачи поставили трёхлетнему сыну актрисы диагноз — реактивный артрит.

«Несколько дней провели с Гошей в больнице. У него очень болела нога. Оказывается, у детей может быть реактивный артрит», — сообщила артистка.
Уколова также рассказала, что её сын мужественно перенёс необходимые медицинские процедуры.

«Малыш выдержал даже МРТ с контрастом без наркоза», — отметила звёздная мама.
Ранее актриса, известная по сериалу «Комбинация», признавалась, что мечтает о большой семье и хотела бы стать мамой ещё как минимум одного ребёнка. Она не раз говорила, что сын занимает особое место в её жизни и остаётся главным источником радости и вдохновения.

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