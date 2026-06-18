«У него очень болела нога»: Уколова раскрыла, почему трёхлетний сын оказался в больнице
Анастасия Уколова рассказала о госпитализации сына и назвала его диагноз
Анастасия Уколова поделилась с подписчиками подробностями о состоянии здоровья своего сына. По словам артистки, несколько дней она провела вместе с ребёнком в одной из детских больниц Москвы.
Причиной госпитализации стали сильные боли в ноге у мальчика. После обследования врачи поставили трёхлетнему сыну актрисы диагноз — реактивный артрит.
«Несколько дней провели с Гошей в больнице. У него очень болела нога. Оказывается, у детей может быть реактивный артрит», — сообщила артистка.Уколова также рассказала, что её сын мужественно перенёс необходимые медицинские процедуры.
«Малыш выдержал даже МРТ с контрастом без наркоза», — отметила звёздная мама.Ранее актриса, известная по сериалу «Комбинация», признавалась, что мечтает о большой семье и хотела бы стать мамой ещё как минимум одного ребёнка. Она не раз говорила, что сын занимает особое место в её жизни и остаётся главным источником радости и вдохновения.