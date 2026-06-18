«У него очень болела нога»: Уколова раскрыла, почему трёхлетний сын оказался в больнице

18 июня 2026, 22:04

Анастасия Уколова рассказала о госпитализации сына и назвала его диагноз

Анастасия Уколова (Фото: Instagram* / @anastasiyaa_ukolova)

Анастасия Уколова поделилась с подписчиками подробностями о состоянии здоровья своего сына. По словам артистки, несколько дней она провела вместе с ребёнком в одной из детских больниц Москвы.





Причиной госпитализации стали сильные боли в ноге у мальчика. После обследования врачи поставили трёхлетнему сыну актрисы диагноз — реактивный артрит.





«Несколько дней провели с Гошей в больнице. У него очень болела нога. Оказывается, у детей может быть реактивный артрит», — сообщила артистка.

«Малыш выдержал даже МРТ с контрастом без наркоза», — отметила звёздная мама.