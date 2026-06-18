От «Физрука» к бизнесу: Владимир Сычёв стал совладельцем компании по торговле напитками
Владимир Сычёв решил попробовать себя в новом направлении и расширить сферу интересов за пределами кино. Как выяснил «Звездач», артист стал соучредителем компании, связанной с оптовой торговлей напитками.
Новая организация получила название ООО «МТрейд» и будет заниматься поставками продукции. Сычёву принадлежит 50% доли в компании, а значит, бизнес развивается совместно с партнёром.
Теперь актёр совмещает творческую карьеру с предпринимательской деятельностью, выходя за рамки привычного образа звезды сериалов и кино.
Ранее актёр заявлял, что не скрывает, что был связан с криминалом, хотя и не гордится этим, конечно. По его словам, в 90-е годы прошлого века он жил порой так, что каждый день мог оказаться последним. Он даже считал тогда актёрство своим второстепенным хобби и собирался продолжать криминальный путь.
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