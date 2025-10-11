В России призвали лишить Пугачеву пенсии

11 октября 2025, 16:59

Общественник Зайцев призвал лишить певицу Аллу Пугачеву пенсии

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев призвал лишить пенсии певицу Аллу Пугачеву, покинувшую Россию. Такое заявление он сделал в интервью изданию «Абзац».





По мнению общественника, люди, выступающие с антироссийских позиций, не должны получать финансовых и иных благ от страны, которую «они сами отвергают». Он считает, что процесс лишения Примадонны выплат от государства — это вопрос принципа, национальной гордости и справедливости.

«С какой стати государство, которое они, по сути, поливают грязью, должно их финансово обеспечивать?» — сказал собеседник издания.