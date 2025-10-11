В России призвали лишить Пугачеву пенсии
Общественник Зайцев призвал лишить певицу Аллу Пугачеву пенсии
Председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев призвал лишить пенсии певицу Аллу Пугачеву, покинувшую Россию. Такое заявление он сделал в интервью изданию «Абзац».
По мнению общественника, люди, выступающие с антироссийских позиций, не должны получать финансовых и иных благ от страны, которую «они сами отвергают». Он считает, что процесс лишения Примадонны выплат от государства — это вопрос принципа, национальной гордости и справедливости.
«С какой стати государство, которое они, по сути, поливают грязью, должно их финансово обеспечивать?» — сказал собеседник издания.Ранее стало известно, что ежемесячные пенсионные выплаты Пугачевой составляют минимум 67 тысяч рублей.