Николай Басков объявлен в розыск на Украине
Российский певец Николай Басков был объявлен в розыск на Украине по решению СБУ. Об этом сообщает ТАСС.
Как оказалось, Басков находится в розыске с марта 2022 года. К тому же в 2017 году артиста внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, признанного экстремистским на территории РФ.
На Украине Николая обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны, в связи с чем там ему угрожают арестом. Еще в прошлом году Владимир Зеленский лишил Баскова государственных наград Украины.
Напомним, что СБУ регулярно объявляет в розыск российских деятелей культуры, политики и армии.
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