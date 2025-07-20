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Николай Басков объявлен в розыск на Украине

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Российский певец Николай Басков был объявлен в розыск на Украине по решению СБУ. Об этом сообщает ТАСС.



Как оказалось, Басков находится в розыске с марта 2022 года. К тому же в 2017 году артиста внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, признанного экстремистским на территории РФ.

На Украине Николая обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны, в связи с чем там ему угрожают арестом. Еще в прошлом году Владимир Зеленский лишил Баскова государственных наград Украины.

Напомним, что СБУ регулярно объявляет в розыск российских деятелей культуры, политики и армии.

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Иван Мусатов

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