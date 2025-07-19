Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников объявлен в розыск на Украине
Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников был объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
СБУ обвинила Корчевникова в покушении на территориальную целостность и неприкосновенность страны. К тому же телеведущий обвиняется в незаконном пересечении границы Украины. В розыск Корчевникова объявили с 20 января 2025 года. Отмечается, что ему угрожает мера пресечения в виде заключения под стражу.
СБУ уже неоднократно объявляла в розыск звезд российского телевидения. Одним из них является режиссер Карен Шахназаров.
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