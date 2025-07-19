Достижения.рф

Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников объявлен в розыск на Украине

Борис Корчевников (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников был объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.



СБУ обвинила Корчевникова в покушении на территориальную целостность и неприкосновенность страны. К тому же телеведущий обвиняется в незаконном пересечении границы Украины. В розыск Корчевникова объявили с 20 января 2025 года. Отмечается, что ему угрожает мера пресечения в виде заключения под стражу.

СБУ уже неоднократно объявляла в розыск звезд российского телевидения. Одним из них является режиссер Карен Шахназаров.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0