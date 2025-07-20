«Шикарно целуется»: Гоша Куценко составил рейтинг звезд, с которыми он целовался

20 июля 2025, 04:39

Гоша Куценко составил рейтинг звезд, с которыми он целовался

Гоша Куценко (Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев)

Гоша Куценко рассказал в подробностях о любовных сценах со звездами российского шоу-бизнеса. Актер даже составил подобие рейтинга тех, чьи поцелуи были наиболее приятными.





По мнению Куценко, женщинам нравится с ним целоваться. На «Шоу Воли» на ТНТ отметил, что актрисы будто всасывают его язык в момент съемки.





«Ну вообще, вообще нужно зафиксировать девушку. Ну и потом резкий удар головой, чтобы она она вмякла. И потом нежный поцелуй», — в шутку сказал Гоша.

«Анька, прости, но ты — лучшая. Это были очень теплые и душевные моменты», — сказал актер.

Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина показали романтические каникулы в Испании

«Она была слишком сдержанной — правда, тогда как раз начиналась эпидемия ковида, и Ира не была уверена, здорова ли», — объяснил артист.