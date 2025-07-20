«Шикарно целуется»: Гоша Куценко составил рейтинг звезд, с которыми он целовался
Гоша Куценко составил рейтинг звезд, с которыми он целовался
Гоша Куценко рассказал в подробностях о любовных сценах со звездами российского шоу-бизнеса. Актер даже составил подобие рейтинга тех, чьи поцелуи были наиболее приятными.
По мнению Куценко, женщинам нравится с ним целоваться. На «Шоу Воли» на ТНТ отметил, что актрисы будто всасывают его язык в момент съемки.
«Ну вообще, вообще нужно зафиксировать девушку. Ну и потом резкий удар головой, чтобы она она вмякла. И потом нежный поцелуй», — в шутку сказал Гоша.
Куценко составил небольшой рейтинг актрис, с которыми ему посчастливилось целоваться. Лидером здесь является Анна Михалкова, чьи поцелуи Куценко назвал самыми нежными.
«Анька, прости, но ты — лучшая. Это были очень теплые и душевные моменты», — сказал актер.
К тому же Куценко порекомендовал Марину Доможирову. С ней он снимался в сериале «Скорая помощь». Гоша отметил, что актриса шикарно целуется в кадре.
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При этом есть и те, с кем Куценко не особо понравилось целоваться. Такой оказалась Ирина Старшенбаум, с которой была сцена в проекте «Инсомния».
«Она была слишком сдержанной — правда, тогда как раз начиналась эпидемия ковида, и Ира не была уверена, здорова ли», — объяснил артист.
На шоу Гоша разоткровенничался и поделился подробностями встречи с американским коллегой Брюсом Уиллисом. Последний признался в любви к российской журналистке Тине Канделаки. За это Куценко извинился перед Тиной, так как раньше обещал этого никому не рассказывать.