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«Шикарно целуется»: Гоша Куценко составил рейтинг звезд, с которыми он целовался

Гоша Куценко составил рейтинг звезд, с которыми он целовался
Гоша Куценко (Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев)

Гоша Куценко рассказал в подробностях о любовных сценах со звездами российского шоу-бизнеса. Актер даже составил подобие рейтинга тех, чьи поцелуи были наиболее приятными.



По мнению Куценко, женщинам нравится с ним целоваться. На «Шоу Воли» на ТНТ отметил, что актрисы будто всасывают его язык в момент съемки.

«Ну вообще, вообще нужно зафиксировать девушку. Ну и потом резкий удар головой, чтобы она она вмякла. И потом нежный поцелуй», — в шутку сказал Гоша.

Куценко составил небольшой рейтинг актрис, с которыми ему посчастливилось целоваться. Лидером здесь является Анна Михалкова, чьи поцелуи Куценко назвал самыми нежными.

«Анька, прости, но ты — лучшая. Это были очень теплые и душевные моменты», — сказал актер.

К тому же Куценко порекомендовал Марину Доможирову. С ней он снимался в сериале «Скорая помощь». Гоша отметил, что актриса шикарно целуется в кадре.

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При этом есть и те, с кем Куценко не особо понравилось целоваться. Такой оказалась Ирина Старшенбаум, с которой была сцена в проекте «Инсомния».

«Она была слишком сдержанной — правда, тогда как раз начиналась эпидемия ковида, и Ира не была уверена, здорова ли», — объяснил артист.

На шоу Гоша разоткровенничался и поделился подробностями встречи с американским коллегой Брюсом Уиллисом. Последний признался в любви к российской журналистке Тине Канделаки. За это Куценко извинился перед Тиной, так как раньше обещал этого никому не рассказывать.
Иван Мусатов

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