«Стало невозможно»: Семенович рассказала, как поладила с бывшей женой бойфренда
Певица Анна Семенович нормально общается с бывшей женой парня после скандала
Певица Анна Семенович рассказала, что сейчас поддерживает нормальные отношения с бывшей женой своего бойфренда, бизнесмена Дениса Шреера.
По словам звезды, которые приводит NEWS.ru, сначала их роман случайно вскрылся общественности после того, как экс-супруга выступила в СМИ и озвучила неприятные обвинения в адрес Шреера — в том числе утверждала, что он поднимал на неё руку. Через несколько дней упомянутые заявления опроверглись.
Из-за этого скрывать отношения уже не было смысла, добавила артистка.
«Нам с Денисом сохранять отношения инкогнито уже стало невозможно. Кстати, отношения с его бывшей женой впоследствии нормализовались, мы все общаемся», — сказала Семенович.
Исполнительница призналась, что теперь воспринимает тот эпизод как «страшный сон», а в личной жизни у неё всё прекрасно — по её словам, они с молодым человеком идеально подходят друг другу.