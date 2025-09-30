«Стало невозможно»: Семенович рассказала, как поладила с бывшей женой бойфренда

30 сентября 2025, 12:16

Певица Анна Семенович нормально общается с бывшей женой парня после скандала

Анна Семенович (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Анна Семенович рассказала, что сейчас поддерживает нормальные отношения с бывшей женой своего бойфренда, бизнесмена Дениса Шреера.





По словам звезды, которые приводит NEWS.ru, сначала их роман случайно вскрылся общественности после того, как экс-супруга выступила в СМИ и озвучила неприятные обвинения в адрес Шреера — в том числе утверждала, что он поднимал на неё руку. Через несколько дней упомянутые заявления опроверглись.



Из-за этого скрывать отношения уже не было смысла, добавила артистка.





«Нам с Денисом сохранять отношения инкогнито уже стало невозможно. Кстати, отношения с его бывшей женой впоследствии нормализовались, мы все общаемся», — сказала Семенович.