Стало известно, сколько Ваня Дмитриенко заработает на концерте в Вологде
10 миллионов рублей на Ваню Дмитриенко выделили из бюджета Вологды. Об этом пишет SHOT.
21-летний артист выйдет на сцену на Кремлёвской площади 9 января. Бюджет на его выступление, которое продлится до 45 минут, составляет 9,63 миллиона рублей. Половина этой суммы будет переведена после подписания контракта, а оставшаяся часть — до 27 декабря.
Однако проведение частного мероприятия с участием певца в декабре обойдётся дороже. За выступление 19 декабря команда Дмитриенко запросила 13,7 миллиона рублей, а через неделю — на миллион больше.
Даже одно несогласованное объявление с именем артиста может обойтись как весь концерт. В договоре предусмотрен штраф в размере почти 5 миллионов рублей за нарушение технического или бытового райдера. Сотрудникам площадки также необходимо подписать документ о неразглашении, где штрафы начинаются от 500 тысяч рублей за каждый случай.
Даже самые незначительные истории из закулисья должны быть согласованы с командой певца. Кадры из закулисья и комментарии для СМИ тоже находятся под контролем. Если команда потребует удалить публикацию, у организаторов будет всего 15 минут на это, иначе их ждёт штраф.
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