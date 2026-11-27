27 ноября 2026, 08:48

SHOT: Шоу Вани Дмитриенко на 45 минут обойдётся Вологде почти в 10 млн рублей

Ваня Дмитриенко (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

10 миллионов рублей на Ваню Дмитриенко выделили из бюджета Вологды. Об этом пишет SHOT.