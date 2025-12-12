12 декабря 2025, 16:00

Mash: Николай Носков приостановил карьеру и отказался от новогодних концертов

Николай Носков (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Николай Носков приостановил карьеру и отказался от новогодних выступлений. Певец, прикованный к инвалидному креслу после инсульта, взял паузу ради здоровья — сейчас он не выдерживает длинных концертов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.