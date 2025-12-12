Николай Носков приостановил карьеру и отказался от новогодних концертов
Николай Носков приостановил карьеру и отказался от новогодних выступлений. Певец, прикованный к инвалидному креслу после инсульта, взял паузу ради здоровья — сейчас он не выдерживает длинных концертов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Артист передвигается на коляске либо с тростью. Он проживает на даче в Подмосковье и проходит курс реабилитации под наблюдением врачей. Его дочь Екатерина посещает отца еженедельно, а все бытовые заботы взяла на себя супруга исполнителя.
Музыканту пришлось сделать паузу после ишемического инсульта, перенесённого в 2017 году. Медицинские специалисты рекомендуют ему отдых. Носков рассчитывает вернуться на сцену весной следующего года.
В мае 2024 года его госпитализировали с воспалением лёгких и тромбоэмболией, развившимися на фоне пневмонии. Несмотря на это, певец продолжал строить планы, учитывая своё самочувствие.
