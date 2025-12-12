«Оставьте это поколение детей!»: Бородина ответила хейтерам дочери

12 декабря 2025, 15:29

Ксения Бородина защитила дочь после критики в Сети

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

В Сети разгорелся скандал после ролика с дочерью Ксении Бородиной, Теоной, и её подругой.





Девочки ответили на вопрос о том, на что бы потратили миллион долларов, сказав, что купят весь «Дубай Молл», Rolls-Royce и слетят на Мальдивы. Мнения пользователей разделились: многие посчитали их ответы «алчными и поверхностными» по сравнению с советским детством.



Ксения Бородина встала на защиту дочери, подчеркнув, что дети сегодня живут в другом времени и у них другие возможности.





«Оставьте это поклонение детей! Они другие! Сейчас новая жизнь, другое время, другие дети, они более современные. Я тоже ребенок из 90-х, когда 95% ели хр*н без соли и мечтали выжить, потому что больше не о чем было. Мой ребенок родился, когда мама могла позволить лучшую коляску, лучший дом, школу и с пеленок путешествовать. При этом она учится, обожает животных и сочувствует людям», — заявила ведущая в соцсетях.