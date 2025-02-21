Ушёл из семьи, предал сына и перенёс пересадку почки: Николаю Расторгуеву 68 лет. Как сейчас живет солист группы «Любэ»

Николай Вячеславович Расторгуев — известный музыкант, гитарист, исполнитель и лидер группы «Любэ». Он удостоен звания Народного артиста России. Однако за успешной карьерой скрываются сложные жизненные испытания. 21 февраля артисту исполняется 68 лет. «Радио 1» расскажет о его творческом пути, создании культовой группы, проблемах со здоровьем и личной жизни.