«Моя жена ноги задирать не будет»: как Пугачева предрекла развод супруге Расторгуева и ради кого он оставил семью

Николай Расторгуев (Фото: соцсети)
Бывшая жена лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева Валентина поделилась воспоминаниями об их совместной жизни. Казалось, что они всегда будут идти рука об руку, но вмешалась судьба – музыкант встретил нынешнюю супругу Наталью.
«Я для Коли была его жизнью, его богом, его первой женщиной. <…> Мы открывали мир вместе и думали, что так будет всегда», — рассказывала экс-возлюбленная певца.Подробнее — в материале «Радио 1».
Нежная любовь
Валентине Титовой (её девичья фамилия) было 14 лет, а Николаю Расторгуеву — 15, когда они встретились. Это был канун Нового года.
«Коля пригласил меня на танец, а у меня внутри всё дрожало. Я тогда поняла, что любовь с первого взгляда не метафора. Когда мы танцевали, он вдруг нежно поцеловал меня в щёку, и у меня земля ушла из-под ног. Пришла домой и объявила родителям: «Я влюбилась!» — вспоминала Валентина.Утром они пошли гулять по заснеженному Лыткарину. С той поры они больше не расставались.
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Все начали считать их женихом и невестой, семьи возлюбленных были знакомы друг с другом. Николай провожал и встречал Валентину из школы, сопровождал в танцевальную студию (девушка занималась танцами), а она бегала к нему на концерты. Николай мечтал стать музыкантом и создать собственную группу, а пока играл в клубе.
Как только Валентине исполнилось 17 лет, молодые люди подали заявление в загс. Девушка была счастлива и с легкостью отказалась от карьеры танцовщицы, так как Расторгуев был против.
«Моя жена ноги задирать на сцене не будет», — говорил музыкант.
Летом 1976 года они поженились, родители невесты выделили молодым комнату в своей квартире. Николай учился в Московском технологическом институте лёгкой промышленности, получал небольшую стипендию. Валентина вскоре забеременела.
«Можно сказать, мы ребёнка выносили вместе с Колючим (так называла экс-супруга Расторгуева). Как он волновался, следил за каждым моим шагом, поела ли я, не мёрзну ли. Родился наш чудесный Павлуша, а вот Колю на втором курсе исключили из института за драку», — делилась воспоминаниями Валентина.Родители девушки помогали молодой семье. Деятельность отца Валентины была связана с торговлей, поэтому с продуктами проблем не было. Жили одной семьёй и куском хлеба не попрекали.
Расторгуев выступал в составе ВИА «Шестеро молодых». В 1980 году ансамбль полностью вошёл в другой — «Лейся, песня», чему 23-летний Николай был рад. Молодые съехали от родителей в коммуналку, денег более или менее хватало. Через два года Николай купил однокомнатную кооперативную квартиру в Люберцах.
Не время унывать
Казалось, жизнь налаживается, но паре предстояло столкнуться с трудностями. Умер отец Валентины, всегда готовый помочь деньгами и поддержать дочь с зятем. Потом Михаил Шуфутинский покинул ансамбль, и ВИА фактически распался. Четыре года Николай не работал.
«Я тогда сама устроилась на работу, стала мыть лифт в нашем доме. Поднималась в пять утра, надраивала кабину, потом возвращалась домой, чтобы проводить сына в школу да сделать обед из ничего. Мы целыми неделями сидели на супах из пакетиков, бычки хранили в вазочке и курили их, когда не было денег на самые дешёвые сигареты. Подкармливала моя верная подруга и соседка Маринка — наварит кастрюлю картошки и половину нам принесёт», — рассказывала Валентина.
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Как-то родственники Марины, работавшие на Микояновском мясокомбинате, предложили продавать колбасу. Какое-то время главным подспорьем семьи Расторгуевых были «колбасные деньги».
«Я себе говорила: «ты не имеешь права распускать нюни!». Временами Коля приходил домой с опрокинутым лицом, страдал, что не может заниматься музыкой. Я садилась к нему на колени, был у нас такой ритуал, болтала всякие глупости, смешила, говорила, что всё обязательно наладится, и он оттаивал, начинал улыбаться <…>», — вспоминала экс-супруга певца.
Группа «Любэ»
Действительно, всё наладилось, когда в январе 1989 года продюсер и композитор Игорь Матвиенко создал группу «Любэ» и позвал Николая солистом. Коллектив начал ездить на гастроли, а в декабре Алла Пугачёва пригласила музыкантов на «Рождественские встречи».
Группа «Любэ» (Фото: соцсети)
«Я поехала с группой домой к Алле Борисовне. Это она посоветовала Коле выступать в военной форме. А мне сказала: «Повезло тебе, Валя, красивый у тебя мужик! Только смотри за ним в оба глаза, уведут!»» — откровенничала Валентина.Она была уверенна в своём избраннике и думала, что ей это не грозит, но в итоге ошиблась.
Раскол в семье
Уже весной 1990 года Валентина заподозрила неладное. Супруг много работал, но по вечерам они, как и прежде, обсуждали всё произошедшее за день. И вдруг Николаю это стало неинтересно, приходил поздно, почему-то с гастролей приезжал позже, чем коллеги, да и вообще стал холоден и молчалив, как подменили.
Группа «Любэ» (Фото: соцсети)
Как-то Валентина нагрянула в номер гостиницы «Россия», где, по словам мужа, группа репетировала.
«В номере кровать огромная, вся смята, взбита. До меня стало доходить! Неужели другая женщина? Но Коля кинулся ко мне, начал целовать... Лежали мы потом на этой самой кровати, а я всё уже поняла: не было в этих объятиях правды», — поведала бывшая жена певца.
Полюбил другую
Вскоре Расторгуев признался, что испытывает сильные чувства к другой женщине — Наталье. (младше певца на 13 лет). Тогда она работала костюмером в группе «Зодчие», познакомилась с Николаем на гастролях и вскоре стала с ним везде ездить. Позже Наталья рассказывала в интервью, что была противником романов с женатыми мужчинами, хотя сама завязала отношения с музыкантом, у которого была семья.
Валентина пыталась спасти брак. Прилетала к нему на гастроли, напоминала о том, как они любили друг друга, но всё тщетно: соперница всегда была рядом с Николаем, а тот смотрел на Валентину как на пустое место.
«Меня тогда мучила и сводила с ума одна мысль: как он может не испытывать ни капли жалости к человеку, который буквально умирает на его глазах?» — восклицала экс-супруга Расторгуева.
Николай Расторгуев (Фото: соцсети)
Как прошёл развод, она не помнила. Помнит, что через силу заботилась о 14-летнем сыне, который переживал из-за ухода отца, а большую часть времени просто лежала на диване лицом к стенке. Подруга Марина присматривала за Валентиной.
«Я тогда умерла и родилась заново. Но чтобы заново научиться жить, ушло много времени», — вспоминала Валентина.
Как Николай Расторгуев живет сейчас
Николай Расторгуев до сих пор живёт с Натальей. У них родился сын Николай. Жалости к бывшей супруге своего мужа Наталья не испытывала.
«Когда было трудно, она не была с ним в строю. В своих несчастьях человек виноват сам…» — считает жена певца.
Николай Расторгуев с семьёй (Фото: соцсети)
Самой ей пришлось бороться с пристрастием Расторгуева к алкоголю.
«Это всё что угодно, но не слабость. Это очень сложная мотивация внутри человека, до которой никто не может добраться, — объясняла Наталья. — Я боролась, борюсь… Ненавидела себя… Тут можно устать, разлюбить человека, перестать уважать… Но мы пережили, значит, у нас всё настоящее».Также у музыканта были большие проблемы со здоровьем, ему пересаживали донорскую почку.
Валентина же, заново научившись жить и доверять мужчинам, встретила человека, с которым сейчас счастлива.
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