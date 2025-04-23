SHAMAN, Расторгуев и Вайнберг записали саундтрек к фильму «В списках не значился»

SHAMAN, Николай Расторгуев и Александр Вайнберг (фото: кадр из клипа на песню «Минута молчания»)
Певец SHAMAN презентовал новую песню, посвящённую 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Композиция была записана совместно с Николаем Расторгуевым и бывшим музыкантом «Любэ» Александром Вайнбергом.
Песня получила название «Минута молчания», а её автором указан Вайнберг.
SHAMAN пояснил, что композиция была написана специально для фильма «В списках не значился», главную роль в котором исполнил Владимир Машков. Песня стала саундтреком к картине.
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SHAMAN пояснил, что композиция была написана специально для фильма «В списках не значился», главную роль в котором исполнил Владимир Машков. Песня стала саундтреком к картине.
«Специально к 80-летию Великой Победы вместе с Николаем Расторгуевым и Александром Вайнбергом исполнили очень проникновенную песню «Минута молчания», – написал SHAMAN в своём Telegram-канале.Фильм «В списках не значился» выйдет на большие экраны уже 1 мая. Картина повествует о подвиге солдат, которые защищали Брестскую крепость. При этом посмотреть клип артистов уже можно в Сети.
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Анастасия Чинкова