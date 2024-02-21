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Николай Расторгуев рассказал о праздничной программе в честь юбилея «Любэ»

21 февраля 2024, 15:44
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев поделился, что концертная программа в честь юбилея коллектива включит в себя всем известные и любимые народом хиты.
«Будут известные всем песни. Мы внимательно изучали, что больше всего нравится нашей публике. Поэтому, конечно, «новыми» эти программы назвать нельзя. Включать в них совсем свежие песни мы тоже не стали», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Расторгуев.

Он пояснил, что новые композиции включаются в концертные программы только после того, как люди услышат песню и определённым образом отреагируют на неё.


При этом, исполнитель не исключил и сюрпризов на концерте, посвящённом юбилею группы.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прогнозировал грандиозный успех «Новой Фабрике звёзд».

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Бали-бей из «Великолепного века» прилетел в Россию
Турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в Москву
20 февраля 2024, 22:44

Фото: iStock/9parusnikov

Турецкий актер Бурак Озчивит, полюбившийся россиянами по роли Бали-бея в сериале «Великолепный век», прилетел в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети актера.
«Москва», — подписал фотографию Озчивит из салона самолета, которые появился в его соцсети.

Позже, по информации российских СМИ, он заселился в один из пятизвездочных отелей российской столицы. По предварительным данным, Озчивит планирует провести концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Там фанаты услышат песни из популярных турецких сериалов. После этого знаменитость встретится с поклонниками.

Ранее актёр Никита Кологривый устроил скандал на передаче Александра Гордона «Закрытый показ». Отмечается, что ведущий попросил звезду сериала «Слово пацана» рассказать в нескольких словах о смысле фильма Евгения Григорьева «Подельники». Кологривый попытался пояснить, однако в ходе этого между ним и ведущим программы возник конфликт.

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#соцсети
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Пригожин: «Фабрику звёзд» после премьеры ждет грандиозный успех»
19 февраля 2024, 18:50

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Продюсер Иосиф Пригожин спрогнозировал грандиозный успех «Новой Фабрике звёзд».
«После «Новой Фабрики звезд» у нас точно появятся новые звезды. Идея этого проекта, выбранный формат, а также состав наставников — потрясающие. Сергей Шнуров и Сергей Жуков создадут мощные команды. Всё это в совокупности делает программу успешной, поэтому уверен, что «Фабрику звёзд» после премьеры ждёт грандиозный успех», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Пригожин.

Он добавил, что ведущая проекта также подобрана очень удачно.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев отмечал, что солиста и лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова пригласили в шоу «Новая Фабрика звёзд» для того, чтобы он помогал участникам проекта учиться писать «хиты-нетленки».

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#звёзды
#шоу
#шоу-бизнес
#телевидение
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Кологривый рассказал, что сыграет Жириновского
17 февраля 2024, 20:14

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр Никита Кологривый сыграет роль политика Владимира Жириновского. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Отмечается, что он исполнит главную роль в биографическом фильме, посвящённом бывшему председателю политической партии ЛДПР.

Также представлен ролик, в котором Кологривый снялся вместе с нынешним главой партии ЛДПР Леонидом Слуцким. Так актёр заявил, что сыграет Жириновского лучше, чем любой другой российский артист.

В настоящее время за фильмом закреплено рабочее название – «Жириновский. Взлет». Режиссёром выступит Александр Баранов, известный как создатель сериала сериал «Участок» (2003), фильмов «Елки 2» (2011), «Джентльмены, удачи!» (2012) и «День дурака» (2014).

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#владимир жириновский
#актёр
#фильм
#россия
#лдпр
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Киркоров подарил детям в ДНР куклы в виде самого себя
KP.RU: Киркоров прибыл в Макеевку и подарил детям куклы в виде самого себя
17 февраля 2024, 12:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский певец Филипп Киркоров в ходе поездки в зону СВО посетил Макеевку. Об этом пишет KP.RU.
Отмечается, что поп-исполнителя лично встретил глава населённого пункта Владислав Ключаров, который пожал Киркорову руку.

Певец привёз детям раскраски, краски, куклы в виде самого себя и прочие подарки.

Также Киркоров побывал в Дворце детского и юношеского творчества им. В.Г. Джарты. Ученики подготовили подарок для певца, исполнив его песню «Зайка моя».

Ранее сообщалось, что Киркоров посетил больницу в Горловке в ДНР и выступил перед раненными бойцами СВО. Главврач горбольницы №2 Нелли Акуненко рассказала, что певца очень тронули российские раненные военные.

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#певец
#россия
#концерт
#гуманитарная помощь
#днр
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Представитель РПЦ Кипшидзе выразил надежду на искренность Лолиты помочь храму
15 февраля 2024, 18:18

Фото: istockphoto.com/JeKh

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе поддержал желание певицы Лолиты восстановить храм в новом регионе.
Он отметил, что главное, чтобы это желание было искренним.

«Многие храмы и монастыри требуют восстановления. Но обычно те, кто такими делами занимается, —сначала помогают, а потом делают громкие заявления. Это не часть медийного образа. А так добрые намерения всегда приветствовали. Главное, чтобы исходило от сердца, а не диктовалось внешними обстоятельствами», — отметил в беседе с NEWS.ru Кипшидзе.

Он подчеркнул, что у всех людей, кем бы они ни были, могут возникнуть добрые искренние намерения.

Ранее сообщалось, что певица Лолита Милявская рассказала, что все её 10 концертов в Подмосковье отменили. При этом, она отмечала, что не знает, будут ли ещё отмены.

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#певица
#монастыри
#храмы
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Киркоров выступил перед ранеными бойцами СВО в больнице в Горловке
Филипп Киркоров выступил перед участниками СВО в больнице Горловки
13 февраля 2024, 13:10

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Народный артист России Филипп Киркоров приехал в больницу Горловки в ДНР и выступил перед ранеными участниками спецоперации. Об этом рассказала главврач городской больницы №2 Нелли Акуненко.
«Он приехал к раненым. До последнего не знали, кто будет. Когда уже вышел из машины, поняли, что перед нами Киркоров. Очень порядочный, очень добрый, смелый, сопереживательный, его тронули очень наши раненые, физические страдания», - цитирует РИА Новости Акуненко.

Она также отметила, что Киркоров пообещал трем военным после ампутации помочь с протезами.

Ранее сообщалось, что Киркоров тайно приехал в городскую больницу в Горловку. С собой он привез подарки для военных, которые проходят там лечение.

Напомним, негативные последствия участия в «голой вечеринке», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой больше всего отразились на Филиппе Киркорове. Из-за отмены концертов его убытки оцениваются в 50 миллионов рублей. Весной этого года артист планирует участвовать как минимум в трех концертах, хотя информация пока не была подтверждена его менеджером. Сам Киркоров не упомянул об этом в своих обращениях к публике.

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#подарки
#машины
#информация
#артист
#новости
#киркоров
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Звезда российской эстрады рассказала о чудесном спасении на страшном пожаре
SHOT: Певица Наталья Штурм чудом спаслась при пожаре на улице Черняховского
09 февраля 2024, 05:11

Фото: iStock/Katerina_Sisperova

Российская певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома на улице Черняховского. Она рассказала корреспонденту Telegram-канала SHOT, что сейчас вместе с другими эвакуированными жильцами находится в торговом центре «Галерея Аэропорт».
По словам Натальи, она смотрела кино, когда резко пропал Wi-Fi и интернет. Поскольку всего лишь за несколько минут до этого она увидела в новостях строку о пожаре на улице Черняховского, то открыла окно и увидела густой дым. После этого исполнительница схватила тёплые вещи и, выбежав из квартиры, начала спускаться по лестнице, при этом стуча в двери и будя соседей.



Напомним, что по предварительным данным в результате пожара в шестиэтажном доме на севере Москвы пострадали десять человек, получивших различные травмы. В качестве причины возгорания рассматривается короткое замыкание проводки под кровлей из-за попадания воды из московских водостоков.

Пожар произошел ночью 9 февраля. Площадь возгорания составляла 4 тыс. кв. метров. Были эвакуированы 400 человек. К ликвидации возгорания привлекли более 130 человек и 41 единицу техники, а также два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Дом на улице Черняховского, в котором исходно начался пожар, был одним из самых престижных в СССР, здесь давали жильё писателям и поэтам: Дарье Донцовой, Белле Ахмадулиной, Александру Галичу, Льву Гинзбургу, Александру Зархи и другим.

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#певица
#пожар
#москва
#спасение
#жилой дом
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Лоза рассказал, как Гулькиной спастись от маленькой пенсии
Лоза посоветовал Гулькиной работать
08 февраля 2024, 19:31

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Композитор и исполнитель песен Юрий Лоза рекомендовал пожаловавшейся на маленький размер пенсии экс-солистке группы «Мираж» Наталье Гулькиной продолжать работать для получения большего дохода.
«Все получают маленькую пенсию! В Москве минимальный её размер составляет 16 тыс. рублей. Вот её мне и платят! Есть ещё «собянинская доплата москвича», которая составляет дополнительные 3 тыс. рублей. Но я ее не получаю, так как мне удаётся иметь прибыль с моих песен. <…> Гулькина своих песен не писала, а только пела чужие, так что и денег за них ей не полагается. 19 тыс. рублей получает — и нормально! Могу лишь посоветовать продолжать работать», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Лоза.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза высказывал своё мнение о «Песне года», подчеркнув комичность мероприятия.

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#певец
#композитор
#мнение
#пенсия
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Музкритик Бабичев объяснил выбор Жукова в качестве жюри в «Новой Фабрике звёзд»
08 февраля 2024, 18:51

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Музыкальный критик Евгений Бабичев отметил, что солиста и лидера группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков пригласили в шоу «Новая Фабрика звёзд» для того, чтобы он помогал участникам проекта учиться писать «хиты-нетленки».
При этом, по его мнению, приглашение артиста в подобное шоу – нестандартный ход со стороны руководства проекта.

«Сказать, что выбор нестандартный — ничего не сказать. Обычно выбирают продюсера, работавшего с несколькими подобными проектами: Макс Фадеев, Виктор Дробыш, Игорь Матвиенко. У Жукова более молодая аудитория, много убойных радийных хитов. Если Жуков возьмётся за репертуар «фабрикантов», то это будет что-то молодёжное, в ногу со временем, но чтобы песни слушали через 10-15 лет», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Бабичев.

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#шоу
#выбор
#музыка
#артист
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