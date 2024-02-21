Николай Расторгуев рассказал о праздничной программе в честь юбилея «Любэ»

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев поделился, что концертная программа в честь юбилея коллектива включит в себя всем известные и любимые народом хиты.
«Будут известные всем песни. Мы внимательно изучали, что больше всего нравится нашей публике. Поэтому, конечно, «новыми» эти программы назвать нельзя. Включать в них совсем свежие песни мы тоже не стали», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Расторгуев.
Он пояснил, что новые композиции включаются в концертные программы только после того, как люди услышат песню и определённым образом отреагируют на неё.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин прогнозировал грандиозный успех «Новой Фабрике звёзд».
Читайте также:
Пригожин: «Фабрику звёзд» после премьеры ждёт грандиозный успех»
Кологривый рассказал, что сыграет Жириновского
Киркоров подарил детям в ДНР куклы в виде самого себя
Мелисса Тимофеева