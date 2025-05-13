Возлюбленная Тимати откровенно рассказала о проблемах во время беременности

Валентина Иванова (фото: Instagram* @halfbloodval)
Возлюбленная Тимати только недавно подтвердила слухи о беременности. Валентина Иванова уже находится на внушительном сроке и готовится к родам.
Девушка решила пооткровенничать с поклонниками и рассказала, с какой проблемой столкнулась, ожидая первенца.
Напомним, что ребёнок от Ивановой станет уже третьим наследником рэпера. Тимати и Валентина Иванова вместе уже несколько лет. Поначалу ходили слухи, что их роман является исключительно рекламным ходом, однако вскоре фанаты разглядели искренность в паре.
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«У меня бессонница. Подушки для беременных не помогают. Почему ещё не изобрели матрасы для беременных? Я уверена, они бы пользовались спросом. Я отношусь к тем людям, которые спят только на животе», – поделилась возлюбленная 41-летнего рэпера в личном блоге.Также Иванова выразила слова благодарности всем, кто поздравил её с важным событием. Девушка пообещала впредь чаще делиться эмоциями от ожидания малыша.
Напомним, что ребёнок от Ивановой станет уже третьим наследником рэпера. Тимати и Валентина Иванова вместе уже несколько лет. Поначалу ходили слухи, что их роман является исключительно рекламным ходом, однако вскоре фанаты разглядели искренность в паре.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова