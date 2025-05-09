Николай Сердюков зарабатывает в 30 раз меньше Ксении Бородиной – раскрыты источники дохода блогера

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Instagram* @borodylia)
Ксения Бородина совсем скоро выйдет замуж в третий раз. Несмотря на идиллию в отношениях, избраннику звезды регулярно достаётся от пользователей соцсетей, которые то и дело называют его альфонсом.
Однако у блогера всё же есть собственные источники дохода. Сердюков является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей одежды. Также он владеет небольшой долей в кинопроизводственной компании «Медиарус групп». Правда, за последний год там зафиксировали убытки в размере 15 тысяч рублей, пишет издание Super.
Не всё гладко и с бизнесом самой Бородиной. Ранее налоговые органы закрыли все компании телеведущей по причине различных нарушений. Но, несмотря на проблемы, звезда всё же зарабатывает. По данным различных источников, её доход составляет порядка шести миллионов рублей в месяц, в то время как Сердюков зарабатывает примерно в 30 раз меньше.
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*запрещён в РФ
Не всё гладко и с бизнесом самой Бородиной. Ранее налоговые органы закрыли все компании телеведущей по причине различных нарушений. Но, несмотря на проблемы, звезда всё же зарабатывает. По данным различных источников, её доход составляет порядка шести миллионов рублей в месяц, в то время как Сердюков зарабатывает примерно в 30 раз меньше.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова