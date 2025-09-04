«Мне отвратительно»: Дмитрий Нагиев ответил на обвинения в «инфоцыганстве»

04 сентября 2025, 19:37

Нагиев парировал критику дорогих курсов высокой арендой в Дубае

Дмитрий Нагиев (Фото: Instagram* @nagiev.universal)

Телеведущий и актёр Дмитрий Нагиев ответил на критические замечания относительно высокой стоимости своих курсов актёрского мастерства, проводимых в Дубае. Об этом сообщает издание «КП».





По словам Нагиева, цена курсов (до 439 тыс. рублей) обусловлена огромной арендой в Дубае (до 4 млн рублей), что делает проект практически нерентабельным. Также Дмитрий отметил, что группы набираются небольшие — не более 20 человек.



Он отверг обвинения в продаже информационных продуктов без практической ценности.

«Так что я сразу отмету разговоры об инфоцыганстве, которые мне отвратительны. Я не собираю залы, стадионы. Это удовольствие и желание, как бы я не был сейчас высокопарен, принести пользу от опыта, который набрал. Что касается источника дохода лет через 20, то я патриот», — пояснил актёр.