«Мне отвратительно»: Дмитрий Нагиев ответил на обвинения в «инфоцыганстве»
Нагиев парировал критику дорогих курсов высокой арендой в Дубае
Телеведущий и актёр Дмитрий Нагиев ответил на критические замечания относительно высокой стоимости своих курсов актёрского мастерства, проводимых в Дубае. Об этом сообщает издание «КП».
По словам Нагиева, цена курсов (до 439 тыс. рублей) обусловлена огромной арендой в Дубае (до 4 млн рублей), что делает проект практически нерентабельным. Также Дмитрий отметил, что группы набираются небольшие — не более 20 человек.
Он отверг обвинения в продаже информационных продуктов без практической ценности.
«Так что я сразу отмету разговоры об инфоцыганстве, которые мне отвратительны. Я не собираю залы, стадионы. Это удовольствие и желание, как бы я не был сейчас высокопарен, принести пользу от опыта, который набрал. Что касается источника дохода лет через 20, то я патриот», — пояснил актёр.Нагиев добавил, что уже посчитал свою будущую пенсию, которая составит около 20 тысяч рублей.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.