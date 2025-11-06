«Плющенко катался хуже»: Рудковская ответила на слова о «неталантливом» сыне
Яна Рудковская ответила на критику в адрес сына в фигурном катании
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в личном блоге заявления о недостатке таланта у её сына в фигурном катании.
Рудковская отреагировала на заявления о том, что её 12-летний сын Александр не так талантлив в фигурном катании, как его отец Евгений Плющенко. Телеведущая написала, что в возрасте Саши Плющенко катался хуже.
«Открою Вам маленький секрет, Евгений Плющенко в возрасте Саши прыгал тот же самый прыжковый контент, однако катался гораздо хуже сына. Об этом свидетельствуют показания не только очевидцев, но и его тренера — великого Алексея Николаевича Мишина», — написала Яна.Рудковская предложила критикам лично посетить их шоу, чтобы убедиться в успехах сына, и выразила уверенность, что после этого они изменят своё мнение.