«Плющенко катался хуже»: Рудковская ответила на слова о «неталантливом» сыне

06 ноября 2025, 12:36

Яна Рудковская ответила на критику в адрес сына в фигурном катании

Яна Рудковская (Фото: Telegram @doveoftheworld)

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в личном блоге заявления о недостатке таланта у её сына в фигурном катании.





Рудковская отреагировала на заявления о том, что её 12-летний сын Александр не так талантлив в фигурном катании, как его отец Евгений Плющенко. Телеведущая написала, что в возрасте Саши Плющенко катался хуже.

«Открою Вам маленький секрет, Евгений Плющенко в возрасте Саши прыгал тот же самый прыжковый контент, однако катался гораздо хуже сына. Об этом свидетельствуют показания не только очевидцев, но и его тренера — великого Алексея Николаевича Мишина», — написала Яна.