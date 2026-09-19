«Главное — живы»: Ольга Бузова не смогла сдержать слез на репетиции шоу «Я разрешаю»
Ольга Бузова переживает из-за травмированного колена перед большим шоу
Ольга Бузова эмоционально отреагировала на репетиции своего масштабного шоу «Я разрешаю». Певица с трудом сдерживала слезы, рассказывая о травмированном колене, которое до сих пор мешает ей выполнять некоторые движения и полноценно готовиться к выступлению.
Несмотря на ограничения, артистка рассказала StarHit, что она продолжает активно репетировать и выкладывается на сцене на полную. Журналисты издания побывали на репетиции и увидели подготовку шоу своими глазами.
Особенно сильно Бузову расстраивает внешний вид ноги после травмы. Для артистки, которая привыкла уделять большое внимание сценической эстетике, шрам стал дополнительным эмоциональным испытанием.
«Очень надеюсь, что получится выйти на сцену с гордо поднятой головой», — призналась Ольга.Певица отметила, что сейчас ей непросто даже показывать колено, поскольку оно выглядит совсем не так, как ей хотелось бы. При этом Бузова старается принять изменения и воспринимать шрам как часть пережитого опыта, а не как недостаток.
«Это шрам, и он не делает меня уродливее или хуже», — подчеркнула артистка.Бузова понимает, что восстановление требует времени, поэтому продолжает работать и готовиться к выходу на сцену, несмотря на переживания и физические ограничения. В финале своего эмоционального признания певица напомнила, что самое главное — здоровье, силы и возможность продолжать мечтать и воплощать задуманное.
«Главное — живы, здоровы, полны сил и энергии», — сказала Ольга.