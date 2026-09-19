«Главное — живы»: Ольга Бузова не смогла сдержать слез на репетиции шоу «Я разрешаю»

19 сентября 2026, 16:19

Ольга Бузова переживает из-за травмированного колена перед большим шоу

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова эмоционально отреагировала на репетиции своего масштабного шоу «Я разрешаю». Певица с трудом сдерживала слезы, рассказывая о травмированном колене, которое до сих пор мешает ей выполнять некоторые движения и полноценно готовиться к выступлению.





Несмотря на ограничения, артистка рассказала StarHit, что она продолжает активно репетировать и выкладывается на сцене на полную. Журналисты издания побывали на репетиции и увидели подготовку шоу своими глазами.



Особенно сильно Бузову расстраивает внешний вид ноги после травмы. Для артистки, которая привыкла уделять большое внимание сценической эстетике, шрам стал дополнительным эмоциональным испытанием.





«Очень надеюсь, что получится выйти на сцену с гордо поднятой головой», — призналась Ольга.

«Это шрам, и он не делает меня уродливее или хуже», — подчеркнула артистка.

«Главное — живы, здоровы, полны сил и энергии», — сказала Ольга.