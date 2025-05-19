Виктория Боня взошла на Эверест

Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Телеведущая Виктория Боня покорила Эверест, поднявшись на вершину 8848 метров со второго раза. Событие произошло утром в понедельник, 19 мая.
В начале текущего месяца Виктория говорила, что хочет возобновить восхождение на гору, несмотря на плохое самочувствие. По словам экс-участницы телестройки «Дом-2», у нее до сих пор слабость после болезни, но 60-летняя женщина взошла на гору, чем покорила Боню.
Перед этим селебрити признавалась, что готова отдать жизнь ради восхождения на Эверест. Теперь звезда хочет отдохнуть в поселке Намче-Базар, где будет три или четыре дня. Сейчас Виктория Боня вернулась в лагерь. В ее соцсети можно найти процесс восхождения.
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Перед этим селебрити признавалась, что готова отдать жизнь ради восхождения на Эверест. Теперь звезда хочет отдохнуть в поселке Намче-Базар, где будет три или четыре дня. Сейчас Виктория Боня вернулась в лагерь. В ее соцсети можно найти процесс восхождения.
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Никита Кротов