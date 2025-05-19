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Виктория Боня взошла на Эверест

Виктория Боня покорила Эверест
Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Виктория Боня покорила Эверест, поднявшись на вершину 8848 метров со второго раза. Событие произошло утром в понедельник, 19 мая.
В начале текущего месяца Виктория говорила, что хочет возобновить восхождение на гору, несмотря на плохое самочувствие. По словам экс-участницы телестройки «Дом-2», у нее до сих пор слабость после болезни, но 60-летняя женщина взошла на гору, чем покорила Боню.

Перед этим селебрити признавалась, что готова отдать жизнь ради восхождения на Эверест. Теперь звезда хочет отдохнуть в поселке Намче-Базар, где будет три или четыре дня. Сейчас Виктория Боня вернулась в лагерь. В ее соцсети можно найти процесс восхождения.

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Татьяна Буланова хочет обвенчаться с молодым мужем
19 мая 2025, 19:56

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Певица Татьяна Буланова рассказала, что хочет обвенчаться со своим молодым супругом Валерием Рудневым. Как пишет Telegram-канал «ЗвездаПад», мужчина сам предложил совершить обряд.
«Он [муж] хоть и относительно молодой человек, но очень зрелый, такой умный, правильный. Пока не знаю [когда венчание] — гастроли, может быть, летом там свободнее будет, не знаю, посмотрим», — сказала исполнительница.
Недавно Руднев и Буланова впервые за долгое время появились на публике вместе. На женщине было алое бархатное платье, винтажные черные туфли на каблуке. Образ дополнили брошь в виде солнца и люксовая кожаная сумка.

Избранник звезды проживает в Москве, а Татьяна большую часть времени находится в Северной столице, но иногда пара находит время вместе отдохнуть.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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«Большая трагедия»: Екатерина Шаврина не пришла на похороны наркозависимого сына
Сына Шавриной Григория проводили в последний путь сестры и дочь Кристина
19 мая 2025, 19:18

Екатерина Шаврина (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)

Сына певицы Екатерины Шавриной Григория проводила в последний путь дочь Кристина. Наследника артистки похоронили 17 мая в его день рождения. Мужчина не дожил нескольких дней до 62-летия.
По данным шоу «Малахов», его отпели в храме Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище в закрытом режиме. Отмечается, что саму Шаврину никто не видел. По словам близких исполнительницы, ей не разрешили приехать медики, но с сыном она простилась заранее ночью.

«Сами понимаете, ей тяжело было бы приехать, да и народу много. Могу сказать, что это для нее большая трагедия, но всем урок — надо следить за своими детьми до 14-15 лет. Она все время была на гастролях, а Гриша не всегда был под присмотром», — сказал экс-супруг Шавриной, композитор Виталий Окороков.
Екатерина Шаврина никогда не скрывала, что у Григория была клаустрофобия, но о его наркозависимости почти никто не знал. Мужчины не стало на 62-м году жизни. Он отбывал срок за наркотики во Владимирской исправительной колонии.

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Адвокат Прилучного сообщила, что Муцениеце не отпустила дочь в отпуск с отцом

Стало известно, чем занимается блогер Лерчек на домашнем аресте

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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Адвокат Прилучного сообщила, что Муцениеце не отпустила дочь в отпуск с отцом
19 мая 2025, 18:44

Агата Муцениеце с дочерью Мией (фото: Instagram* @agataagata)

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила, что Агата Муцениеце не отпустила дочь Мию в отпуск с отцом, передает Woman.ru.
«Она очень фрагментарно сейчас отпускает дочь, встречи стали стали реже по объективным причинам», — отметила Даниелова.

Актер с сыновьями и супругой Зепюр Брутян улетел в Таиланд. Дочь Прилучного осталась в Москве с мамой.

Поездке сына Муцениеце не препятствовала и не устанавливала запретов. Адвокат артиста добавила, что Агата не звонит Тимофею и не интересуется его делами в школе.

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*Запрещен в РФ
#актёр
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#таиланд
#рф
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Стало известно, чем занимается блогер Лерчек на домашнем аресте
Super.ru снял на видео Лерчек, отбывающую домашний арест
19 мая 2025, 18:21

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский)

Валерия Чекалина (Лерчек) уже более шести месяцев находится под домашним арестом. В настоящее время она ограничена в использовании Интернета. Super.ru выяснил, что делает блогерша на домашнем аресте.
На опубликованных кадрах можно заметить, что Лерчек проводит много времени со своими тремя детьми: трехлетним Львом и девятилетними близнецами Богданом и Алисой. Блогерша играет с малышами в бадминтон, занимается гимнастикой и, несмотря на многочисленную критику, выглядит очень счастливой.




Напомним, в марте 2023 года Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов. С октября прошлого года звезда соцсетей находится под домашним арестом в коттедже, который находится в подмосковной Истре.

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#блогер
#налоги
#фнс
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«Прячет своё сокровище»: Домогаров не позвал на свадьбу близкого друга Гинзбурга
Домогаров не пригласил на свою свадьбу друга - режиссёра Сергея Гинзбурга
19 мая 2025, 18:14

Александр Домогаров (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Режиссёр Сергей Гинзбург признался, что актёр Александр Домогаров не пригласил его на свадьбу.
По мнению Гинзбурга, после женитьбы Домогаров изменился в лучшую сторону.
«Но сам Саша ничего не рассказывает о своей второй половинке. На свадьбу не звал, хотя мы очень дружны. Видимо, прячет своё сокровище», — цитирует слова Гинзбурга «Экспресс газета».
Напомним, что с супругой Татьяной Степановой Александр познакомился в Театре Моссовета, где девушка танцевала. Как пара они вышли в свет в ноябре 2024 года.

Ранее Александр Домогаров заявил, что рад своему увольнению из Театра Моссовета, в котором служил с 1995 года. Александра не устраивала новая политика руководства культурного учреждения. По словам коллег, у них были разные творческие позиции.

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#свадьба
#режиссёр
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