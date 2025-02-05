Андрей Данилко/Верка Сердючка (Фото: соцсети)
Верка Сердючка не может выехать из страны, чтобы заработать лёгких и быстрых денег на корпоративах. Ей разрешено выступать за границей только на концертах в поддержку Украины.
Кроме того, с певцом в случае выезда за пределы страны будет постоянно находиться специально прикомандированный и обученный человек, сообщает телеграм-канал SHOT. На всякий случай, чтобы не навострил лыжи ещё куда-нибудь. Это не произвол или какой-то тайный запрет властей. Данилко может выступать за пределами Украины только на основании разрешения министерств культуры, которое выставило достаточно жёсткие условия.
Во-первых, 51-летний артист может выступать только на благотворительных концертах в поддержку ВСУ и Украины; никаких частных вечеринок для личного заработка. Все деньги за выступления сразу отправляются в офис Зеленского на Банковую, а там уже решают, делиться с певцом, или обойдётся.
Во время шоу Верка Сердючка должна полностью отработать «поддержку своей страны»: лозунги, призывы, цитаты и выкрики со сцены заранее надо выучить, а ошибаться не рекомендуется. Специально приставленный человек будет постоянно находиться при Данилко, уберегая от опрометчивых шагов впрво-влево.
В 2023 году Частный тур Сердючки в США уже был отменён. Официальная причина: артист подпадает под призывной возраст и не может покидать страну. На самом деле от Данилко нужна лишь война на информационном фронте и выступления на нужных режиму мероприятиях. Однако если он ослушается, то поедет в окопы через ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.)
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Во-первых, 51-летний артист может выступать только на благотворительных концертах в поддержку ВСУ и Украины; никаких частных вечеринок для личного заработка. Все деньги за выступления сразу отправляются в офис Зеленского на Банковую, а там уже решают, делиться с певцом, или обойдётся.
Во время шоу Верка Сердючка должна полностью отработать «поддержку своей страны»: лозунги, призывы, цитаты и выкрики со сцены заранее надо выучить, а ошибаться не рекомендуется. Специально приставленный человек будет постоянно находиться при Данилко, уберегая от опрометчивых шагов впрво-влево.
В 2023 году Частный тур Сердючки в США уже был отменён. Официальная причина: артист подпадает под призывной возраст и не может покидать страну. На самом деле от Данилко нужна лишь война на информационном фронте и выступления на нужных режиму мероприятиях. Однако если он ослушается, то поедет в окопы через ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.)
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Александр Бойцов