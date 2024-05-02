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Продюсер рассказал о гонорарах Верки Сердючки в России до СВО

Продюсер Лавров: Сердючке платили от 100 тысяч евро за выступление в РФ до СВО
02 мая 2024, 14:26
Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

Продюсер Сергей Лавров раскрыл гонорары украинского артиста Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. Об этом сообщает MK.RU.
Он рассказал, что до проведения Россией специальной военной операции на Украине артист часто приезжал в РФ и был в топе звёзд, приглашаемых на мероприятия. За свои выступления он мог получать по 200 тысяч евро. Если же речь идёт о новогодних концертах и корпоративах, то здесь заработок исчислялся миллионами евро.

Затем на «Евровидении» Данилко исполнил композицию Dancing Lasha Tumbai, название которой на слух воспринималось как Russia goodbye. После этого произошло охлаждение отношения российской публики к артисту. Окончательно всё разрушилось после начала СВО, когда певец совсем перестал приезжать в Россию.



Лавров также рассказал, что нынешние выступления Верки Сердючки выглядят как «демонстрация против России». Он нецензурно выражается и выкрикивает антироссийские лозунги во время своих концертов. При этом ранее он никогда не высказывался плохо о России и россиянах.

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#россия
#концерт
#шоу-бизнес
#певец
#украина
#сво
Продюсер Данилко заявил, что тот ненавидел образ Сердючки
30 апреля 2024, 19:02

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапович

Продюсер Сергей Лавров рассказал, что уговаривал Андрея Данилко выступать в роли Верки Сердючки, пишет mk.ru.
Как рассказал Лавров, Данилко приходилось уговаривать поработать в России, и на это уходило огромное количество сил.

По его словам, Данилко хотел чего-то гениального, но люди ждали от него Сердючку. И это несмотря на то, что «Верка» приносила ему огромные деньги.

Как рассказал Лавров, до начала специальной военной операции Данилко зарабатывал в России 100-200 тысяч евро за один концерт. В Новый год он мог увозить из страны по несколько миллионов евро.

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#украина
#шоу-бизнес
#продюсер
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Ивлеева после обвинений в дискредитации ВС РФ удалила все посты в соцсети
30 апреля 2024, 18:52

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Блогер Анастасия Ивлеева удалила все публикации, ранее размещенные ею в двух аккаунтах в Instagram (принадлежит Meta*, компании, признанной экстремистской и запрещённой в РФ).
На данный момент в обоих аккаунтах блогера указано число публикаций — 0. На прошлой неделе Тверской районный суд города Москвы признал Ивлееву виновной в дискредитации Вооружённых сил РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Поводом стал пост, опубликованный 1 марта нынешнего года, на котором был изображён голубь мира в сопровождении текста о гибели людей и призывов к миру.

При этом блогер продолжает вести свой канал в Telegram. Во вторник, 30 апреля, там появился пост, посвящённый теракту в «Крокус Сити Холле». Именно сегодня 40-й день со дня трагедии.

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#суд
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#telegram
#рф
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«Депрессия и развод»: Пугачева покинула Израиль
28 апреля 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В сети появились кадры, на которых Алла Пугачёва и ее супруг Максим Галкин* прогуливаются по Лимассолу. Об этом пишет издание «7Дней».
Отмечается, что супруги неоднократно заявляли, что не покидали Израиль, однако недавно пару заметили на Кипре. Снимки демонстрируют примадонну и ее мужа, которые совершают прогулку, держась за руки.

Пользователи сети успели сделать выводы о том, что последние события в жизни Пугачёвой и Галкина* не принесли разлад в их отношения.

«Держатся за руки не на публику, значит, действительно, они любят друг друга», — отмечают комментаторы.

Фотография знаменитой пары, который появилась на интернет-просторах, сделана со спины, однако фигуры слишком узнаваемы, чтобы у пользователей возникли сомнения.

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Стала известна шокирующая правда о суррогатной матери детей Пугачёвой и Галкина*
«Суррогатная мать» детей Пугачевой заявила, что не рожала Гарри и Лизу
28 апреля 2024, 16:04

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Елена Ширинина, которую все называют суррогатной матерью детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, заявила, что не рожала двойняшек Гарри и Лизу, передает KP.RU.
Ширинина рассказала, что выносила двойняшек чужим людям лишь однажды в 2009 году. Она отметила, что в те годы этот поступок был вынужденным.

Через несколько лет ее пригласили на ток-шоу и попросили рассказать о донорстве яйцеклеток. В 2013 году с Ширининой снова связались и попросили срочно выйти в эфир. Не зная темы шоу, она поделилась своим опытом суррогатного материнства.

Позже стало известно, что программа была посвящена детям Аллы Пугачевой, после данного ток-шоу люди стали воспринимать жительницу Казани в качестве суррогатной матери Гарри и Лизы. Сама же Ширинина не понимает, почему Галкин* и Пугачева ​не опровергли эту информацию. По мнению женщины, им это могло быть выгодно.

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#шоу
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#дети
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Раскрыт секрет популярности Стаса Михайлова
Певец Григорий Лепс заявил, что не сможет перепеть хит Михайлова
28 апреля 2024, 11:41

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Певец Григорий Лепс рассказал о секрете успеха Стаса Михайлова. Об этом Лепс сообщил в интервью aif.ru.
Певец поделился, что бывал на концертах своего коллеги. По мнению исполнителя, десяток произведений в концерте Михайлова – это хиты, которые поет весь зал.

Лепс отметил, что композиция «Все для тебя» является его любимой песней в репертуаре Михайлова. Музыкант также усомнился в том, что сможет ее перепеть.

Певец заключил, что никогда не конкурировал с Михайловым на сцене, поскольку у артистов разные ценности.

Напомним, 27 апреля народный артист России Стас Михайлов отпраздновал 55-летие.

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Названы гонорары российских звезд на майские праздники
Гонорар звезд за выступление на праздниках составил от 1,5 миллиона рублей
27 апреля 2024, 11:55

Фото: iStock/cookelma

За выступления на майских праздниках российские звезды получили гонорары, начиная от 1,5 миллиона рублей, сообщает Teleprogramma.pro.
Одним из популярных мест для выступлений артистов во время длинных выходных стали турецкие отели. Звезды представляли свои шоу на летних сценах гостиничных комплексов для отдыхающих. Концерты были бесплатны для гостей, проживающих в отелях, в то время как посетители из других мест должны были заплатить за вход.

Оплата за такие выступления происходила по тарифам, установленным для частных концертов. Известные исполнители, такие как Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский, Дима Билан, Валерия, и Клава Кока, получали от 3 до 5 миллионов рублей за свои выступления. Певцы, включая Ольгу Бузову, Ирину Дубцову, Александра Ревву, Ани Лорак, Анну Седокову и Юлию Савичеву, зарабатывали от 1,5 до 2 миллионов рублей за выступления в отелях.

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#киркоров
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SHOT: Муцениеце добилась алиментов от Прилучного
24 апреля 2024, 16:40

Фото: iStock/Motortion

Артистка Агата Муцениеце добилась, что актёр Павел Прилучный будет платить ей алименты за сына и дочку.
Как пишет Telegram-канал, суд частично удовлетворил её иск к Прилучному. Изначально Муцениеце требовала 30% заработка звезды «Мажора» на нужды сына и дочки до 2031 года. Через семь лет старшему сыну Тимофею исполнится 18 лет.

Затем, по ходатайству актрисы, сумма алиментов снизилась до 25% до совершеннолетия дочери Мии. При этом сутки съёмок актёра стоят порядка 500 тысяч рублей.

Муцениеце и Прилучный развелись почти четыре года назад. В 2023 году у актёра родился сын от новой супруги —Зепюр Брутян. После появления на свет ребёнка Прилучный заявил, что ему приходится работать втрое больше.

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#шоу-бизнес
#дети
#алименты
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Лолита Милявская вернется на ТВ после «голой вечеринки»
Лолита Милявская вернется на ТВ после участия в «голой вечеринке»
23 апреля 2024, 21:57

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Лолита Милявская станет ведущей музыкального проекта «ВИА Суперстар» на НТВ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Отмечается, что Лолита присоединится к бессменным ведущим музыкального проекта «Суперстар!», Вадиму Такменёву и самой Лолите.

Премьера программы назначена на 12 мая.

Напомним, что в декабре 2023 года в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка, на которую многие звезды российской эстрады явились в соответствии с дресс-кодом в полуобнаженном виде. Организатором мероприятия выступила блогер Анастасия Ивлеева. Это вызвало негативную реакцию в обществе. В результате инцидента в нескольких регионах России был отменен юбилейный тур Лолиты.

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#премьера
#блогер
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Киркоров рассказал об отношении к изменявшей ему Пугачеве
22 апреля 2024, 04:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Известный российский артист Филипп Киркоров рассказал, как распался его брак с Аллой Пугачевой. Выступая в программе «Новые русские сенсации», артист рассказал, как думал, что ничто не сможет испортить их отношения, но молодой юморист Максим Галкин* увел его избранницу.
«Начал ее обхаживать и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», — рассказал певец в эфире программы.

Он добавил, что не сердится на бывшую жену, так как она отыскала свою вторую половинку.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров были женаты 10 лет, начиная с 1994 года. Их брак распался в 2005 году.

В настоящее время Пугачева замужем за Максимом Галкиным*.

Ранее, общаясь с прессой, продюсер Илья Саглиани сообщил, что певица Алла Пугачева может приехать в Россию уже в этом году. По его словам, певица планирует зарегистрировать замок в деревне Грязь, чтобы избежать имущественных потерь мужа-иноагента.

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* признан в РФ иностранным агентом
#максим галкин
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