Продюсер рассказал о гонорарах Верки Сердючки в России до СВО

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович
Продюсер Сергей Лавров раскрыл гонорары украинского артиста Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. Об этом сообщает MK.RU.
Он рассказал, что до проведения Россией специальной военной операции на Украине артист часто приезжал в РФ и был в топе звёзд, приглашаемых на мероприятия. За свои выступления он мог получать по 200 тысяч евро. Если же речь идёт о новогодних концертах и корпоративах, то здесь заработок исчислялся миллионами евро.
Затем на «Евровидении» Данилко исполнил композицию Dancing Lasha Tumbai, название которой на слух воспринималось как Russia goodbye. После этого произошло охлаждение отношения российской публики к артисту. Окончательно всё разрушилось после начала СВО, когда певец совсем перестал приезжать в Россию.
Лавров также рассказал, что нынешние выступления Верки Сердючки выглядят как «демонстрация против России». Он нецензурно выражается и выкрикивает антироссийские лозунги во время своих концертов. При этом ранее он никогда не высказывался плохо о России и россиянах.
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Затем на «Евровидении» Данилко исполнил композицию Dancing Lasha Tumbai, название которой на слух воспринималось как Russia goodbye. После этого произошло охлаждение отношения российской публики к артисту. Окончательно всё разрушилось после начала СВО, когда певец совсем перестал приезжать в Россию.
Лавров также рассказал, что нынешние выступления Верки Сердючки выглядят как «демонстрация против России». Он нецензурно выражается и выкрикивает антироссийские лозунги во время своих концертов. При этом ранее он никогда не высказывался плохо о России и россиянах.
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Анастасия Чинкова