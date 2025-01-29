Высказывания о России и гнев украинцев: за что Верке Сердючке запретили въезд в ОАЭ и как сейчас живет Андрей Данилко

Верка Сердючка (фото: социальные сети)
Андрей Данилко, которого все знают как Верку Сердючку, на Евровидении-2023 заявил, что окончательно разрывает связи с Россией, где когда-то стал звездой и заработал миллионы. Несмотря на успех, он решил больше не иметь ничего общего с российским шоу-бизнесом. Но и в Украине артист надолго не остался — он уехал за границу, где продолжает строить свою карьеру. Как сейчас живёт и чем занимается Верка Сердючка — расскажет «Радио 1».
Биография Сердючки
Андрей Данилко родился в обычной семье в Полтаве. Его мать работала маляром, отец был водителем, но рано ушёл из жизни — мальчику тогда было всего семь лет.
«Когда папа устраивал вечерние концерты после полуночи… Знаешь, я всегда боялся стука в окно и фразы отца: "Света, давай побеседуем". Вот это слово "побеседуем"… Я понимал, что мне минуту ещё полежать и я подрываюсь с раскладушки, оттуда достаю маленькую табуреточку, бегу к таксофону и набираю 02: "Выезжайте". Он меня раз ударил и извинился», — поделился артист в одном из интервью.
После смерти супруга маме Андрея приходилось целыми днями работать, чтобы прокормить сына и дочь.
С детства Андрей мечтал о сцене: играл в КВН, занимался в театральной студии, а нотную грамоту и музыкальные инструменты освоил, вдохновившись группой «Ласковый май», в которую хотел попасть. Хотя этой мечте не суждено было сбыться, спустя годы продюсер группы Андрей Разин разрешил Верке Сердючке исполнять их хиты, включая «Белые розы».
Андрей Данилко (фото: социальные сети)
Карьера артиста
Впервые зрители увидели Сердючку 8 марта 1991 года. Тогда это был всего лишь сценический номер — Верка выступала в образе проводницы. В те годы Данилко примерял и другие роли, например, милиционера. Однако настоящая музыкальная карьера Сердючки началась в 1996 году, когда она запела.
Одна из первых известных песен — «Я рождена для любви». Именно с неё начался путь к всенародной популярности.
Кроме того, Данилко поступил в Киевское эстрадно-цирковое училище, но долго там не задержался — его отчислили за неуспеваемость. И он решил покорять российскую сцену, и этот выбор стал для него настоящим социальным лифтом.
В то время многим казалось, что Сердючка — скорее российский артист, чем украинский. Однако на родине к Данилко относились неоднозначно: его критиковали за образ Сердючки, считая, что он высмеивает украинскую культуру и язык. Но, несмотря на это, артист продолжал свой путь, не обращая внимания на нападки.
«Я же всегда знаю, как и что может сказать и сыграть Сердючка. В её образе могу так трагедию сыграть, что зритель будет обливаться слезами. То есть набор красок Верки я знаю досконально. Но когда я — это я, у меня происходит жуткий зажим. Абсолютно дурацкая ситуация, которая меня жутко раздражает! Не потому, что не могу! Я себя не знаю! Сердючка может всё, а Данилко — нет», — признавался артист в беседе с «КП».
Верка Сердючка (фото: социальные сети)
Верка Сердючка про СВО
Спустя годы Андрей Данилко развеял сомнения вокруг знаменитой строчки из песни, прозвучавшей в финале Евровидения-2007. Долгое время обсуждалось, что именно он пел — «Lasha Tumbai» или всё же «Russia, goodbye».
Однако на Евровидении-2023 артист дал понять: ответ очевиден.
Внеконкурсное выступление Сердючки окончательно расставило всё по местам. Данилко больше не скрывает своего отношения к России и её гражданам, открыто выражая свою позицию.
«Я полностью закрыл дверь в Россию. Может быть, в старости, на инвалидной коляске, скажу россиянам: ваши родители слушали "Хорошо, всё будет хорошо"», — сказал он для одного из украинских патриотических изданий.
Кроме того, Андрей выразил своё мнение о решении некоторых украинских звёзд остаться в России после начала специальной военной операции. Он отметил, что не собирается критиковать своих коллег, но при этом не может понять их выбор.
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Скандалы из-за русского языка
Одно из последних интервью Андрей Данилко дал в конце июля 2024 года латвийскому телеканалу LTV Ziņu Dienests. В ходе беседы он сделал неожиданное заявление, подчеркнув, что отказаться от русского языка «невозможно».
«Если бы не русский язык, как я мог бы разговаривать с Лаймой [Вайкуле]?.. Язык дан для коммуникации», — сказал он.
Артист также отметил, что перевести его знаменитый хит «Все будет хорошо» на украинский язык оказалось бы слишком сложным, так как этот перевод не смог бы передать всего смысла песни.
Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал Андрея за нежелание выступать на украинском языке.
«Андрей Данилко — гениальный актер, но мне безразличны его мысли по поводу философских, фундаментальных вопросов. Он просто так себя выгораживает, считает, что его русскоязычное творчество прекрасно», — высказался Кондратюк.
Верка Сердючка (фото: социальные сети)
Кроме того, на одном из концертов, когда Данилко исполнил песню не на украинском, зрительница начала выкрикивать возмущенные реплики и спрашивать, почему он не использует родной язык в своём выступлении. В ответ на это артист прервал концерт и резко попросил женщину замолчать.
«Ты что, выпила лишнего, милочка? Если не прекратишь ругаться, тебя сейчас выведут отсюда. Есть рыбка, балычок, закуски всякие — вот и закусывай», — ответил Данилко.
Вызвал недовольство у соотечественников
В итоге многие украинцы выразили недовольство его поведением. В соцсетях началась волна критики, и артиста начали упрекать за то, что он не исполняет свои хиты на родном языке. Некоторые пользователи обвинили не только Данилко, но и тех, кто продолжал поддерживать его.
Кроме того, украинской аудитории не нравятся постоянные упоминания России в высказываниях Андрея Данилко. Они подозревают, что он стремится сохранить связи с российскими артистами, надеясь в будущем вернуться на российскую сцену. Его также упрекают в жажде денег, утверждая, что ради дополнительного дохода Данилко готов пойти на всё.
Андрей Данилко (фото: социальные сети)
Где сейчас Верка Сердючка
Данилко много гастролировал по всему миру, включая ОАЭ, Германию, США, Израиль и Восточную Европу. Однако на родине его часто критиковали, считая, что он выступает больше для богатых россиян, так как украинские эмигранты якобы не могут себе позволить такие концерты.
В январе 2024 года за политические высказывания он получил штраф в ОАЭ, и ему даже запретили въезд в страну.
Однако сам артист стал более осторожным в выражениях и теперь избегает резких русофобских высказываний. В одном из последних интервью он даже коснулся темы возможного мира с Россией, что также привлекло внимание и вызвало обсуждения.
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