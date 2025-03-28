«Заблокировал во всех мессенджерах»: Прилучный не дает Муцениеце общаться с сыном

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Instagram*/bugevuge)
Актер Павел Прилучный нанял охрану, которая не позволяет его экс-возлюбленной Агате Муцениеце общаться с их сыном Тимофеем. Об этом заявила журналистам адвокат знаменитости.
«Он окружил его охраной, которая чинит физические препятствия в общении, сменил номер телефона, заблокировал Тимофея во всех возможных мессенджерах (…) Мы обращаемся к Павлу Валерьевичу с предложением быть более человечным к своему собственному ребенку», — сказала защитник.Адвокат добавила, что такого рода действия со стороны Прилучного причиняют ребенку колоссальный вред, а также не соответствуют его интересам. История продолжается уже на протяжении восьми месяцев, заключила юрист.
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Никита Кротов