«Такого вообще не существует»: Волочкова раскрыла свои требования к мужчине

08 июня 2025, 16:25

Стархит: Волочкова рассказала о требованиях к своему мужчине

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова призналась «Стархиту», что в настоящее время у нее нет избранника. Недавно она называла партнера по шоу «Одержимость» «любимым человеком», но, видимо, роман закончился.







«Для меня важно, чтобы человек соответствовал мне по всем качествам: по силе духа, по силе воли, по сексуальности, по масштабу личности, по воспитанию, по своей мощи. Вот такой мужчина, в котором не две, а три Волочковы. Такого вообще не существует…» — поделилась королева шпагата.

