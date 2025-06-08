«Такого вообще не существует»: Волочкова раскрыла свои требования к мужчине
Стархит: Волочкова рассказала о требованиях к своему мужчине
Эпатажная балерина Анастасия Волочкова призналась «Стархиту», что в настоящее время у нее нет избранника. Недавно она называла партнера по шоу «Одержимость» «любимым человеком», но, видимо, роман закончился.
«Для меня важно, чтобы человек соответствовал мне по всем качествам: по силе духа, по силе воли, по сексуальности, по масштабу личности, по воспитанию, по своей мощи. Вот такой мужчина, в котором не две, а три Волочковы. Такого вообще не существует…» — поделилась королева шпагата.Вместе с тем Волочкова отметила, что в ее жизни присутствует романтика, поскольку от этого зависит творчество. В январе Анастасия заинтриговала фанатов новыми отношениями: в отпуске на Мальдивах экс-прима Большого позировала с танцором Марчелом.