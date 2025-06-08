«Я не передумала»: Лолита Милявская заговорила о будущем муже
Певица Милявская сообщила, что не хотела бы стать женой Илона Маска
На церемонии вручения Премии «МУЗ-ТВ 2025» 61-летняя Лолита Милявская рассказала о своих планах и мечтах. В беседе с «7Дней.ru» певица раскрыла, за кого хотела бы выйти замуж в шестой раз.
Лолита после своего развода с Дмитрием Ивановым в 2020 году сделала признание, что хотела бы стать женой 94-летнего миллиардера Руперта Мёрдока. Но тут же отметила, что богатство Мёрдока её вовсе не интересует — её привлекает ум и скромность основателя медиахолдинга 21st Century Fox.
«Я не передумала! Мёрдок — один из умнейших людей на планете. И он не эпатажный, в отличие от Илона Маска. Вот женой Маска я не хотела бы стать», — сообщила Лолита журналистам.Кроме того, артистка добавила, что хотела бы себе найти себе такого мужа, но понимает — шансов ничтожно мало. Она убеждена, что идеальных мужчин сейчас недостаточно. А подходящим ей, уже за 90 лет и они заняты.