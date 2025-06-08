«Я не передумала»: Лолита Милявская заговорила о будущем муже

08 июня 2025, 16:19

Певица Милявская сообщила, что не хотела бы стать женой Илона Маска

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

На церемонии вручения Премии «МУЗ-ТВ 2025» 61-летняя Лолита Милявская рассказала о своих планах и мечтах. В беседе с «7Дней.ru» певица раскрыла, за кого хотела бы выйти замуж в шестой раз.





Лолита после своего развода с Дмитрием Ивановым в 2020 году сделала признание, что хотела бы стать женой 94-летнего миллиардера Руперта Мёрдока. Но тут же отметила, что богатство Мёрдока её вовсе не интересует — её привлекает ум и скромность основателя медиахолдинга 21st Century Fox.

«Я не передумала! Мёрдок — один из умнейших людей на планете. И он не эпатажный, в отличие от Илона Маска. Вот женой Маска я не хотела бы стать», — сообщила Лолита журналистам.