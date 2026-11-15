«Никто не знал, что они идут»: Бейонсе спустя почти 20 лет раскрыла, как прошла ее свадьба с Jay-Z
Певица Бейонсе спустя почти 20 лет раскрыла детали свадьбы с с Jay-Z
Певица Бейонсе в интервью раскрыла неожиданные подробности своей свадьбы с рэпером Jay-Z, состоявшейся почти 20 лет назад — в 2008 году. Об этом пишет издание I-D.
По её словам, большинство гостей, за исключением родителей и нескольких близких друзей, даже не знали, что их приглашают на свадьбу. Пара никого не предупредила.
«У нас была очень скромная свадьба у нас дома. Мы сказали гостям, что устраиваем вечеринку, и никто, кроме наших родителей и нескольких друзей, не знал, что они идут на нашу свадьбу», — рассказала знаменитость.Свадебное платье без бретелей с драпировкой на талии и крупными цветочными элементами сшила мама Бейонсе Тина Ноулз. Музыканты поженились после семи лет отношений 4 апреля 2008 года в пентхаусе Jay-Z в Нью-Йорке. Церемония прошла в узком кругу — на неё пригласили всего около 40 человек.
«Это моё любимое платье из всех, что создала мама. Оно было очень простым и сшитым с любовью. Надеть платье, которое сшила она, было для меня очень важно — гораздо важнее, чем выбрать наряд от любого другого известного дизайнера», — добавила Бейонсе.Среди звёздных гостей были Гвинет Пэлтроу, Крис Мартин и певица Мишель Уильямс. Сейчас у звёздной пары трое общих детей: 14-летняя дочь Блю Айви и девятилетние двойняшки Руми и Сэр.