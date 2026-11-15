«Никто не знал, что они идут»: Бейонсе спустя почти 20 лет раскрыла, как прошла ее свадьба с Jay-Z

15 ноября 2026, 23:01

Певица Бейонсе спустя почти 20 лет раскрыла детали свадьбы с с Jay-Z

Бейонсе Жизель Ноулз (Фото: Instagram*/beyonce)

Певица Бейонсе в интервью раскрыла неожиданные подробности своей свадьбы с рэпером Jay-Z, состоявшейся почти 20 лет назад — в 2008 году. Об этом пишет издание I-D.





По её словам, большинство гостей, за исключением родителей и нескольких близких друзей, даже не знали, что их приглашают на свадьбу. Пара никого не предупредила.





«У нас была очень скромная свадьба у нас дома. Мы сказали гостям, что устраиваем вечеринку, и никто, кроме наших родителей и нескольких друзей, не знал, что они идут на нашу свадьбу», — рассказала знаменитость.

«Это моё любимое платье из всех, что создала мама. Оно было очень простым и сшитым с любовью. Надеть платье, которое сшила она, было для меня очень важно — гораздо важнее, чем выбрать наряд от любого другого известного дизайнера», — добавила Бейонсе.