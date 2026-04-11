Пугало с Бейонсе стало вирусным: фермер использовал фото певицы на поле
Необычная история с Бали разлетелась по соцсетям: местный фермер по имени Фери установил на рисовом поле пугало с изображением Бейонсе, чтобы отпугивать ворон. Об этом сообщает Super.
Видео с креативной «конструкцией» быстро стало вирусным и привлекло внимание пользователей по всему миру. Ролик подхватили и крупные медиа, а в комментариях пользователи шутят, что не ожидали увидеть, как фото поп-звезды используют в столь необычных целях. Некоторые иронизируют, что «горячие красотки» теперь не привлекают, а наоборот — отпугивают птиц.
Реакция самой Бейонсе на ситуацию пока неизвестна, однако её поклонники отнеслись к происходящему с юмором. Тем временем артистка и сама недавно удивила фанатов переменами во внешности. Певица сменила имидж, сделав более короткую стрижку и выбрав элегантный образ с акцентом на фигуру, который сразу стал предметом обсуждения в сети.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России