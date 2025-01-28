«Никто никому деньги не платил»: «муж» Анастасии Волочковой раскрыл, что их на самом деле связывает

Марчел Абаби и Анастасия Волочкова (фото: соцсети)
Пару недель назад Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах с танцором Марчелом Абаби и даже назвала себя его женой. Однако позже призналась, что их связывает только работа.
Выяснилось, что Марчел участвует в известном танцевальном шоу Волочковой, где пара выступает вместе.
Также танцор рассказал, что у него с балериной сложилось полное взаимопонимание. Они оба трепетно относятся друг к другу и ценят дружбу.
К тому же, как ранее сообщала Волочкова, у неё с Марчелом есть идея о создании творческого центра на Мальдивах.
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«Мы партнёры по сцене. Вы ни разу не ездили с друзьями на курорт? На Мальдивах я впервые. Сгорел там. Мы с Настей плавали на волшебные острова. Если люди не могут себе позволить подобное, для них это плачевно. Они будут комментировать и писать многое, не зная правду о том, что у нас происходит, какие у нас с Настей отношения. Никто никому деньги не платил за то, чтобы где-то появиться. Всё произошло само собой. У меня не было ни одного хейтера. Я просто ничего не читаю никогда», – объяснил 26-летний Абаби на «ШБ-шоу».
Также танцор рассказал, что у него с балериной сложилось полное взаимопонимание. Они оба трепетно относятся друг к другу и ценят дружбу.
К тому же, как ранее сообщала Волочкова, у неё с Марчелом есть идея о создании творческого центра на Мальдивах.
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