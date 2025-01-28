«В интимных отношениях нет никаких этапов и правил»: Волочкова высказалась о сексе на первом свидании

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)
В интимной жизни нет никаких правил и этапов, заявила балерина Анастасия Волочкова, говоря о возможности секса на первом свидании.
«Я считаю, что в интимных отношениях нет никаких этапов, правил и канонов. Неважно, на первом свидании случится секс, на втором или на третьем. Вот этот садомазохизм, как мне кажется, ни к чему хорошему не приведет», — заявила Волочкова в беседе с NEWS.ru.
Балерина считает, что секс имеет право существовать и без любви, однако без эмоций он не будет полноценным. Так, Волочкова посоветовала действовать так, как «подсказывает душа».
«Как говорится, если будешь всем давать, то сломается кровать. Надо идти на зов своего сердца, а не опираться на правила, которые написали какие-то люди или психологи», — заключила Анастасия.
Тем временем Волочкова, недавно отпраздновавшая свой 49-й день рождения, заявила, что не выглядит на свой возраст. По ее мнению, ей можно дать 35 лет, и все благодаря хорошей генетике.
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