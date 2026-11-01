«Никто там ещё не был»: Лоза высказался о форме небесных тел и полётах человека в космос

01 ноября 2026, 05:44

Певец Лоза усомнился в форме Луны и Солнца

Юрий Лоза (Фото: Instagram* / @lozayury)

Певец Юрий Лоза, известный своими заявлениями в поддержку «теории» плоской Земли, заявил, что делать выводы о форме Луны, Солнца и иных космических тел преждевременно. По его мнению, для этого не хватает достоверных сведений.





Артист считает сообщения о космических полётах недостоверными, а над Землёй, как он утверждает, находится особый купол, который удерживает атмосферу. При этом подобные взгляды не подкреплены научными данными, а специалисты неоднократно опровергали аргументы Лозы.



«Мы не знаем, какие они (Луна и Солнце — ред.), потому что никто там ещё не был. Над нами стоит вся эта система, созданная Создателем, таким образом, что нам не позволено дёргаться и лезть туда, куда не надо», — сказал артист в интервью РИА Новости.