Рэпер Macan стал врагом украинской разведки
Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) попал в базу данных Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные на портале сведения, изученные ТАСС.
В украинской спецслужбе назвали артиста лидером общественного мнения и заявили о его «устойчивой идеологической лояльности российским властям». Среди причин внесения в базу также указаны публичные заявления Macan о намерении пройти военную службу и предполагаемое использование его популярности среди молодёжи для её продвижения.
На портале War&Sanctions с начала 2022 года размещены данные более чем о 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах, связанных с РФ. ГУР называет этих людей частью «российской пропаганды».
Читайте также: