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Рэпер Macan стал врагом украинской разведки

Рэпер Macan пополнил базу ГУР Украины
Андрей Косолапов (Фото: Telegram @macan_official1)

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) попал в базу данных Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные на портале сведения, изученные ТАСС.



В украинской спецслужбе назвали артиста лидером общественного мнения и заявили о его «устойчивой идеологической лояльности российским властям». Среди причин внесения в базу также указаны публичные заявления Macan о намерении пройти военную службу и предполагаемое использование его популярности среди молодёжи для её продвижения.

На портале War&Sanctions с начала 2022 года размещены данные более чем о 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах, связанных с РФ. ГУР называет этих людей частью «российской пропаганды».

Александр Огарёв

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