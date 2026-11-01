Рэпер Macan стал врагом украинской разведки

01 ноября 2026, 04:58

Рэпер Macan пополнил базу ГУР Украины

Андрей Косолапов (Фото: Telegram @macan_official1)

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) попал в базу данных Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные на портале сведения, изученные ТАСС.