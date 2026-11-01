Директор Долиной выступил с идеей защиты прав знаменитостей
Директор певицы Ларисы Долиной анонсировал планы по созданию Фонда защиты прав публичных людей. Цель организации — противодействовать неправомерному использованию имён знаменитостей в мошеннических и корыстных схемах, пишет РИА Новости.
Ранее продюсер сообщал, что юристы, представляющие интересы Долиной, займутся анализом публикаций, мемов и коллажей с её участием. В случае выявления материалов, содержащих оскорбления или унижения, будут подаваться судебные иски о защите чести и достоинства.
В интервью Пудовкин подчеркнул, что намерен сформировать профессиональный и компетентный фонд, задача которого — «очищать информационное пространство» и защищать публичных людей от злоумышленников, эксплуатирующих их образ без согласия. Особое внимание в работе фонда планируется уделить борьбе с дипфейками, созданными с помощью нейросетей: такие материалы нередко появляются без разрешения артистов на использование их имени и изображения.
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