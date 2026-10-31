«Папе сил»: Яна Поплавская сообщила о рождении третьего внука

31 октября 2026, 22:38

Актриса Яна Поплавская трижды стала бабушкой

Яна Поплавская (Фото: Instagram*/the_yana_poplavskaya)

59-летняя Яна Поплавская в третий раз стала бабушкой. Актриса поделилась радостной новостью в личном блоге.





26 октября у её старшего сына Клима и его супруги Евгении Остряковой родилась дочь. Малышка появилась на свет в Коломенском перинатальном центре.





«В нашем полку прибыло. Образцовая семья. Здоровья маме и малышке. Папе сил», — говорится в публикации Поплавской.