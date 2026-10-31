«Папе сил»: Яна Поплавская сообщила о рождении третьего внука
Актриса Яна Поплавская трижды стала бабушкой
59-летняя Яна Поплавская в третий раз стала бабушкой. Актриса поделилась радостной новостью в личном блоге.
26 октября у её старшего сына Клима и его супруги Евгении Остряковой родилась дочь. Малышка появилась на свет в Коломенском перинатальном центре.
«В нашем полку прибыло. Образцовая семья. Здоровья маме и малышке. Папе сил», — говорится в публикации Поплавской.Родители выбрали для девочки редкое имя — Параскева. Евгения опубликовала первые фотографии дочки из роддома и поблагодарила врачей.
Имя новорождённой вызвало оживлённый отклик у подписчиков. Многие восхитились его красотой и необычностью, однако нашлись и те, кто удивился столь старинному звучанию и счёл его слишком редким для современного ребёнка.
У Клима и Евгении уже есть двое детей — сын Иларий и дочь Аглая. Кроме того, у Евгении есть дочь от предыдущих отношений. Таким образом, в семье теперь воспитывают четверых детей. Для Яны Поплавской новорождённая стала третьим внуком.