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«Папе сил»: Яна Поплавская сообщила о рождении третьего внука

Актриса Яна Поплавская трижды стала бабушкой
Яна Поплавская (Фото: Instagram*/the_yana_poplavskaya)

59-летняя Яна Поплавская в третий раз стала бабушкой. Актриса поделилась радостной новостью в личном блоге.



26 октября у её старшего сына Клима и его супруги Евгении Остряковой родилась дочь. Малышка появилась на свет в Коломенском перинатальном центре.

«В нашем полку прибыло. Образцовая семья. Здоровья маме и малышке. Папе сил», — говорится в публикации Поплавской.
Родители выбрали для девочки редкое имя — Параскева. Евгения опубликовала первые фотографии дочки из роддома и поблагодарила врачей.

Имя новорождённой вызвало оживлённый отклик у подписчиков. Многие восхитились его красотой и необычностью, однако нашлись и те, кто удивился столь старинному звучанию и счёл его слишком редким для современного ребёнка.

У Клима и Евгении уже есть двое детей — сын Иларий и дочь Аглая. Кроме того, у Евгении есть дочь от предыдущих отношений. Таким образом, в семье теперь воспитывают четверых детей. Для Яны Поплавской новорождённая стала третьим внуком.

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