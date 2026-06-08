«Кармические сёстры»: Елизавета Арзамасова высказалась о свадьбе Карпович

08 июня 2026, 11:11

Елизавета Арзамасова поздравила Мирославу Карпович со свадьбой

Елизавета Арзамасова (Фото: Telegram @LizaArzamasova)

Актриса Елизавета Арзамасова на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» поздравила Мирославу Карпович с недавней свадьбой.





В беседе с «Газетой.Ru» звезда «Папиных дочек» заявила, что очень рада за коллегу. При этом Елизавета призналась, что лично она ещё не обращалась к Карпович после радостной новости, но пообещала сделать это при первой же возможности.

«Хочется поздравить от всей души Мирославу, потому что у нас очень нежные, родственные отношения. На протяжении многих лет мы работали бок о бок. Мне кажется, что нас, всех девчонок, с которыми мы играли сестёр в кадре, уже можно назвать кармическими сёстрами. Очень рада за Мирославу. Я думаю, ей решать, кто будет подружкой невесты. Мы просто будем радоваться за неё», — поделилась актриса.