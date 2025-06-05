«Низко говорить, что я – старушка»: вдова Караченцева ответила оскорбившей её Кравец

Людмила Поргина ответила оскорбившей её Алёне Кравец
Людмила Поргина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алёна Кравец назвала Людмилу Поргину «старушкой». Вдова Николая Караченцова заявила, что считает ниже своего достоинства реагировать на эти слова.



В семье светской львицы разгорелся скандал. Выяснилось, что единственная дочь Кравец, Даниэлла, является приёмной. В эфире телешоу «Пусть говорят» модель рассказала о трудностях своей жизни в светском окружении.

За ситуацией наблюдала Людмила Поргина, которая открыто высказала своё мнение о знаменитости.

Алёна Кравец (фото: Instagram* @kravetsalena)
«Кравец мне на съёмке сказала: "Вы – старушка! Вы старше моей бабушки!"» – и добавила: «Бог, как говорится, рассудит! Я ей ничем не обязана. По мне, низко говорить, что я – старушка. Это даже не оскорбление меня, это показывает уровень её души. Мне плевать, что она говорит. Господи, Боже мой, я похожих кукол за свою жизнь видела тысячу раз», – отметила актриса, слова которой приводит MK.
Вдова Караченцова добавила, что не держит зла на Кравец. В этой ситуации ей куда больше жалко Даниэллу. Поргина уверена, что девушка правильно поступила, решив уйти из светской семьи, поскольку там у неё нет перспектив для развития.

Даниэлла узнала, что не является родной дочерью Алёны и Руслана Кравец в возрасте 11-12 лет. Она отметила, что проявление ласки и открытая демонстрация любви со стороны приёмных родителей были неискренними. Также её наказывали за плохие оценки и злоупотребление сладким. В 2022 году суд отменил процедуру удочерения, после чего Даниэлла отправилась в центр содействия семейному воспитанию.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0