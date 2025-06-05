«Низко говорить, что я – старушка»: вдова Караченцева ответила оскорбившей её Кравец

05 июня 2025, 12:50

Людмила Поргина ответила оскорбившей её Алёне Кравец

Людмила Поргина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алёна Кравец назвала Людмилу Поргину «старушкой». Вдова Николая Караченцова заявила, что считает ниже своего достоинства реагировать на эти слова.





В семье светской львицы разгорелся скандал. Выяснилось, что единственная дочь Кравец, Даниэлла, является приёмной. В эфире телешоу «Пусть говорят» модель рассказала о трудностях своей жизни в светском окружении.



За ситуацией наблюдала Людмила Поргина, которая открыто высказала своё мнение о знаменитости.



Алёна Кравец (фото: Instagram* @kravetsalena)

«Кравец мне на съёмке сказала: "Вы – старушка! Вы старше моей бабушки!"» – и добавила: «Бог, как говорится, рассудит! Я ей ничем не обязана. По мне, низко говорить, что я – старушка. Это даже не оскорбление меня, это показывает уровень её души. Мне плевать, что она говорит. Господи, Боже мой, я похожих кукол за свою жизнь видела тысячу раз», – отметила актриса, слова которой приводит MK.