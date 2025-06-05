«Низко говорить, что я – старушка»: вдова Караченцева ответила оскорбившей её Кравец
Людмила Поргина ответила оскорбившей её Алёне Кравец
Алёна Кравец назвала Людмилу Поргину «старушкой». Вдова Николая Караченцова заявила, что считает ниже своего достоинства реагировать на эти слова.
В семье светской львицы разгорелся скандал. Выяснилось, что единственная дочь Кравец, Даниэлла, является приёмной. В эфире телешоу «Пусть говорят» модель рассказала о трудностях своей жизни в светском окружении.
За ситуацией наблюдала Людмила Поргина, которая открыто высказала своё мнение о знаменитости.
«Кравец мне на съёмке сказала: "Вы – старушка! Вы старше моей бабушки!"» – и добавила: «Бог, как говорится, рассудит! Я ей ничем не обязана. По мне, низко говорить, что я – старушка. Это даже не оскорбление меня, это показывает уровень её души. Мне плевать, что она говорит. Господи, Боже мой, я похожих кукол за свою жизнь видела тысячу раз», – отметила актриса, слова которой приводит MK.Вдова Караченцова добавила, что не держит зла на Кравец. В этой ситуации ей куда больше жалко Даниэллу. Поргина уверена, что девушка правильно поступила, решив уйти из светской семьи, поскольку там у неё нет перспектив для развития.
Даниэлла узнала, что не является родной дочерью Алёны и Руслана Кравец в возрасте 11-12 лет. Она отметила, что проявление ласки и открытая демонстрация любви со стороны приёмных родителей были неискренними. Также её наказывали за плохие оценки и злоупотребление сладким. В 2022 году суд отменил процедуру удочерения, после чего Даниэлла отправилась в центр содействия семейному воспитанию.