Мертвый ребенок, насилие, фотосет на могиле, связь с Джигарханяном и экономия на Фриске: Шокирующие подробности жизни Алены Кравец
Алёна Кравец — российская актриса, модель и певица, известная своим ярким присутствием в медиа-пространстве и активными комментариями о жизни звезд шоу-бизнеса. Она прославилась благодаря скандальным высказываниям на федеральном телевидении. 30 мая звезда отмечает свой 39-й день рождения. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Скандальная известностьАлёна Кравец начала работать с 16 лет. Она выпустила сольный альбом «Это Всё Любовь» в 2005 году и снималась в таких сериалах, как «Агент национальной безопасности» и «Папины дочки». Скандальная известность пришла к ней после замужества с бизнесменом Русланом, с которым она жила на Рублёвке и родила дочь Даниэлу. Их отношения были омрачены конфликтами и слухами о насилии.
В 2019 году в их жизнь вмешалась экс-участница «Дома-2» Анастасия Кочервей, что также привело к скандалам. В 2021 году появилось заявление молодого человека, что он является внебрачным сыном Кравец, что было опровергнуто ДНК-тестом. Алёна признала, что действительно рожала, но мёртвого ребёнка.
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Проблемы со здоровьемАлёна Кравец неоднократно привлекала внимание СМИ из-за проблем со здоровьем. В 2020 году она заявила о панических атаках, возникших после конфликта с певицей Азизой, когда та прикрыла ей рот рукой. В 2021 году Кравец упала с лестницы на каблуках и повредила позвоночник, что привело к госпитализации. Несмотря на предупреждения врачей о возможной инвалидности, она покинула больницу ради работы.
Кроме того, Алёна делала пластические операции, о которых впоследствии пожалела. В 2023 году она вновь оказалась в центре внимания после инцидента в самолете, где произошла потасовка с пьяным пассажиром.
Танцы на костяхГоворить полтора часа – это незначительно по сравнению с «километрами» комментариев о жизни «звёзд», которые Алёна Кравец предоставляет СМИ или публикует в своих социальных сетях. Если взглянуть только на заголовки, то можно увидеть, как Кравец, то выражает недоверие к бракам Шаляпина, то делится подробностями о лечении певицы МакSим, предлагая свою помощь.
В рамках этих комментариев у Алёны возник свой стиль – танцы, если не на костях, то рядом с ними. Модель неоднократно оказывалась в центре внимания именно из-за ушедших знакомых по «тусовке».
Фотосет на могилеАлёна Кравец стала центром скандала в 2019 году из-за поста, который многие сочли кощунственным после смерти телеведущей Юлии Началовой. Она разместила фотосет на могиле, что вызвало негативную реакцию пользователей соцсетей. Кравец ответила, что не контролирует, кто её фотографирует, и подчеркнула, что не собирается отвечать за это. Несмотря на критику, она продолжила поднимать темы, связанные с ушедшими, и в 2021 году сообщила о намерении купить участок на кладбище рядом с могилой Началовой.
«Я себе выбрала новую часть некрополя — недалеко от моей подружки Юлечки Началовой, к которой часто прихожу. Сейчас через процедуру аукциона буду заниматься оформлением. Хотя, надеюсь, что жить буду долго!», — делилась она.
Дети от покойного ДжигарханянаЭто не единственный случай, когда Алёна высказывается о покойных, и её слова вызывают негативную реакцию. В 2020 году она заявила, что хотела бы родить детей от покойного Армена Джигарханяна. На Рублевке ходят слухи, что Джигарханян якобы замораживал свои сперматозоиды в элитном центре планирования семьи, однако в клинике эту информацию не подтвердили, сославшись на медицинскую тайну.
Алёна добавила, что хотела бы получить согласие своего мужа, чтобы использовать эти сперматозоиды для зачатия, утверждая, что это прекрасный генетический материал и что дети будут красивыми и талантливыми. В ответ на её слова как в сети, так и среди знакомых народного артиста раздались призывы прекратить издеваться над его памятью.
Смерть соперницыАлёна Кравец вновь оказалась в центре скандала после смерти своей соперницы, экс-участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей, тело которой было найдено в Финском заливе в 2022 году. Несмотря на трагедию, Кравец заявила, что у Кочервей был сомнительный образ жизни и что она пыталась подружиться с ней в последние годы. Алёна добавила, что Кочервей «пошла не по той дороге», что вызвало негативную реакцию общественности.
Пожалела налогов на ФрискеАлёна Кравец вызвала общественное недовольство своим заявлением против установки памятника Жанне Фриске в Москве. Она охарактеризовала Фриске как посредственную певицу, известную в основном своей трагической смертью, и выразила недовольство тратой налогов на памятник. Помимо этого, звезда делилась своими мнениями о причинах смерти Дмитрия Красилова, утверждая, что лишний вес стал фактором риска для его здоровья.
На похоронах Юдашкина она выразила соболезнования, но её слова вновь вызвали обвинения в «пиаре на костях». Несмотря на критику, Кравец продолжает делать такие заявления, оставаясь невосприимчивой к общественному мнению.