«Она общалась с маргиналами»: Алена Кравец вернула приемную дочь в детский дом
Шоу «Пусть говорят» вскрыло новые подробности конфликта между Аленой Кравец и ее приемной дочерью Даниэллой. Девушка подробно рассказала о трудностях воспитания подростка, отметив, что неоднократно пыталась приобщить девочку к культурной среде, включая посещение светских мероприятий.
Тем не менее, поведение Даниэллы вызывало серьезные опасения: дома она вела асоциальный образ жизни, проявляла агрессию и даже воровство.
В защиту подростков Дану Борисову данная ситуация привела в негодование. Вместе с дочерью Полиной, переживавшей похожие трудности в прошлом, они пришли поддержать пострадавшую сторону. Дана отметила искренность и смелость Даниэллы, выступившей публично с разоблачением ложных представлений о ее семье.
«Она общалась с маргиналами. Ее тянуло туда» — отметила телеведущая.Однако Кравец отвергла критику и попыталась оправдать свое поведение, сославшись на личные обстоятельства и семейный кризис.