«Она общалась с маргиналами»: Алена Кравец вернула приемную дочь в детский дом

Приемная дочь Алены Кравец обвинила звезду в жестоком обращении и лжи
Фото: stock/alexkich

Шоу «Пусть говорят» вскрыло новые подробности конфликта между Аленой Кравец и ее приемной дочерью Даниэллой. Девушка подробно рассказала о трудностях воспитания подростка, отметив, что неоднократно пыталась приобщить девочку к культурной среде, включая посещение светских мероприятий.



Тем не менее, поведение Даниэллы вызывало серьезные опасения: дома она вела асоциальный образ жизни, проявляла агрессию и даже воровство.

В защиту подростков Дану Борисову данная ситуация привела в негодование. Вместе с дочерью Полиной, переживавшей похожие трудности в прошлом, они пришли поддержать пострадавшую сторону. Дана отметила искренность и смелость Даниэллы, выступившей публично с разоблачением ложных представлений о ее семье.

«Она общалась с маргиналами. Ее тянуло туда» — отметила телеведущая.
Однако Кравец отвергла критику и попыталась оправдать свое поведение, сославшись на личные обстоятельства и семейный кризис.

Виктория Иванченко

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