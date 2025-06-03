«Она общалась с маргиналами»: Алена Кравец вернула приемную дочь в детский дом

03 июня 2025, 17:44

Приемная дочь Алены Кравец обвинила звезду в жестоком обращении и лжи

Фото: stock/alexkich

Шоу «Пусть говорят» вскрыло новые подробности конфликта между Аленой Кравец и ее приемной дочерью Даниэллой. Девушка подробно рассказала о трудностях воспитания подростка, отметив, что неоднократно пыталась приобщить девочку к культурной среде, включая посещение светских мероприятий.





Тем не менее, поведение Даниэллы вызывало серьезные опасения: дома она вела асоциальный образ жизни, проявляла агрессию и даже воровство.



В защиту подростков Дану Борисову данная ситуация привела в негодование. Вместе с дочерью Полиной, переживавшей похожие трудности в прошлом, они пришли поддержать пострадавшую сторону. Дана отметила искренность и смелость Даниэллы, выступившей публично с разоблачением ложных представлений о ее семье.





«Она общалась с маргиналами. Ее тянуло туда» — отметила телеведущая.

