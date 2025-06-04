«Такое чудовище нам не нужно»: муж Алены Кравец три раза сдавал приемную дочь в детский дом

04 июня 2025, 19:07

Муж Алены Кравец три раза сдавал приемную дочь в детский дом

Алена Кравец (Фото: Instagram* @kravetsalena)

Недавно стало известно, что Алена Кравец и ее супруг сдали приемную дочь сначала в детский дом, а затем и в психиатрическую клинику. В громком деле появились новые подробности.





В новом выпуске шоу «Пусть говорят» появился муж знаменитости Руслан, который заявил, что применял к Даниеле силу, но не так, как рассказывает сама девушка. По словам мужчины, он 15 лет боролся, чтобы сделать из приемной дочери нормального человека, однако он так и не смог справиться с трудным подростком.





«Ее четыре раза выгоняли из школы. Она воровала даже у учителей. Знаете, что я услышал, когда пришел разбираться туда? "Такое чудовище нам не нужно"», — вспомнил Руслан реакцию преподавателей в эфире «Пусть говорят».

«На четвертый специалисты посоветовали направить ее в детскую психиатрию. Думали, там придет в себя», — добавил муж Алены Кравец.