«Но уже дальше скрывать и молчать нет возможности»: Оксана Самойлова намекнула на пяту беременность

Оксана Самойлова (Фото: «ВК»/Оксана Самойлова)
Модель Оксана Самойлова является счастливой мамой четверых детей. Блогер состоит в браке с репером Джиганом и уже не раз заявляла, что оба мечтают о появлении пятого ребенка. Недавно в своих соцсетях девушка намекнула на появление малыша.
Как пишут Starhit, 36-летняя Самойлова заинтриговала подписчиков своим видео, в котором она неоднозначно говорит о предстоящем подарке супругу, при этом поглаживая свой живот.
Еще в декабре супруги заявляли о своем желании завести пятого ребенка. После опубликованного видео подписчики стали размышлять о том, что мечты пары воплощаются в жизнь. При этом фанаты могут и ошибаться, ведь Оксана постоянно устраивает сюрпризы своей семье.
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«Ой, ребят, я не могу! Я вообще не знаю с чего начинать рассказывать. Ну, в общем, третьего марта я должна сказать Денису новость. Не знаю, как он отреагирует, но уже дальше скрывать и молчать нет возможности», — поделилась с фанатами блогер.
Еще в декабре супруги заявляли о своем желании завести пятого ребенка. После опубликованного видео подписчики стали размышлять о том, что мечты пары воплощаются в жизнь. При этом фанаты могут и ошибаться, ведь Оксана постоянно устраивает сюрпризы своей семье.
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Иван Мусатов