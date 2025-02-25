«Покупаю лишь самое необходимое»: Ольга Зарубина раскрыла, сколько денег тратит в месяц

Брэд Питт и Дженнифер Энистон сыграли свадьбу в 2000 году и прожили в браке четыре года — до тех пор, пока артист не познакомился с Джоли на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Питт и Энистон расстались в 2005 году. Со временем обиды забылись, они давно поддерживают дружеские отношения.