«Покупаю лишь самое необходимое»: Ольга Зарубина раскрыла, сколько денег тратит в месяц

Ольга Зарубина (Фото: Инстаграм* @olgazarubina.off)
Певица Ольга Зарубина раскрыла, сколько ей нужно денег в месяц, чтобы с комфортом жить в Москве. Артистке хватает 50 тысяч рублей.
Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» уточнила, что она не нуждается в огромной сумме денег для жизни, поскольку она в принципе не привыкла жить в роскоши. Большая часть гонораров у нее уходит на еду, потому что одежду певица не покупает, а рестораны не посещает.
За квартиру Зарубина отдает порядка шести тысяч рублей в месяц. Она подчеркнула, что жилплощадь у нее небольшая, поэтому и коммунальные счета приходят не заоблачные. Еще примерно пять тысяч рублей Ольга тратит на витамины. Без них она не представляет своей жизни.
Зарубина рассказала, что жить на одну пенсию она не сможет, поэтому она продолжает выступать.
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«Для того чтобы прожить в Москве, мне в месяц нужно хотя бы 50 тысяч рублей. Это минимальная граница. Я не привыкла барствовать. Покупаю лишь самое необходимое», — поделилась Ольга в интервью с mk.ru.
За квартиру Зарубина отдает порядка шести тысяч рублей в месяц. Она подчеркнула, что жилплощадь у нее небольшая, поэтому и коммунальные счета приходят не заоблачные. Еще примерно пять тысяч рублей Ольга тратит на витамины. Без них она не представляет своей жизни.
Зарубина рассказала, что жить на одну пенсию она не сможет, поэтому она продолжает выступать.
«Конечно, концерты, съемки и выступления — это большое подспорье. Плюс ко всему ты получаешь огромное удовольствие от общения с любимым зрителем», — откровенничала Зарубина.
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Ольга Енгалычева