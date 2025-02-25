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«Покупаю лишь самое необходимое»: Ольга Зарубина раскрыла, сколько денег тратит в месяц

Ольга Зарубина (Фото: Инстаграм* @olgazarubina.off)

Ольга Зарубина (Фото: Инстаграм* @olgazarubina.off)

Певица Ольга Зарубина раскрыла, сколько ей нужно денег в месяц, чтобы с комфортом жить в Москве. Артистке хватает 50 тысяч рублей.
Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» уточнила, что она не нуждается в огромной сумме денег для жизни, поскольку она в принципе не привыкла жить в роскоши. Большая часть гонораров у нее уходит на еду, потому что одежду певица не покупает, а рестораны не посещает.

«Для того чтобы прожить в Москве, мне в месяц нужно хотя бы 50 тысяч рублей. Это минимальная граница. Я не привыкла барствовать. Покупаю лишь самое необходимое», — поделилась Ольга в интервью с mk.ru.

За квартиру Зарубина отдает порядка шести тысяч рублей в месяц. Она подчеркнула, что жилплощадь у нее небольшая, поэтому и коммунальные счета приходят не заоблачные. Еще примерно пять тысяч рублей Ольга тратит на витамины. Без них она не представляет своей жизни.

Зарубина рассказала, что жить на одну пенсию она не сможет, поэтому она продолжает выступать.

«Конечно, концерты, съемки и выступления — это большое подспорье. Плюс ко всему ты получаешь огромное удовольствие от общения с любимым зрителем», — откровенничала Зарубина.

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25 февраля 2025, 22:22

Татьяна Куртукова (Фото: Инстаграм* @ts_makeeva)

Исполнительница Татьяна Куртукова обзавелась популярностью в 2024 году благодаря хиту «Матушка». Артистку знала вся страна, но она не делилась подробностями личной жизни. Выяснилось, что Татьяна замужем и воспитывает дочь с редким именем.
В 2019 году Куртукова сыграла свадьбу с юристом Никитой Макеевым. В 2023 году у них родилась дочка. Изначально певица с опаской относилась к идее партнерских родов, но муж настоял на своем присутствии в такой ответственный момент.

Татьяна отметила, что очень благодарна возлюбленному за поддержку на родах. После этого артистка стала любить Никиту еще сильнее.

«Наша связь с ним стала крепче. Думаю, помимо факта самого родительства, очень повлияло то, что Никита от начала и до конца присутствовал на родах», — делилась Куртукова в беседе с WomanHit.ru.

Пара дала девочке редкое имя — Евника, созвучное с отчеством и фамилией. Оно означает «Благостная Победа». Но Никита и Татьяна зовут дочь сокращенно — Ника.

Супруги не пользуются услугами няни, а в случае чего им помогают родители. Исполнительница пока успешно совмещает материнство с концертной деятельностью.

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«Она всегда сопротивлялась»: Энистон согласилась воссоединиться с Питтом на экране
25 февраля 2025, 22:04

Дженнифер Энистон (Фото: Инстаграм* @jenniferaniston)

Брэд Питт и Дженнифер Энистон сыграли свадьбу в 2000 году и прожили в браке четыре года — до тех пор, пока артист не познакомился с Джоли на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Питт и Энистон расстались в 2005 году. Со временем обиды забылись, они давно поддерживают дружеские отношения.
Брэд завершил долгий бракоразводный процесс с Анджелиной. Их шестеро детей остались с мамой и почти не общаются с папой. Питт вступил в романтические отношения с Инес де Рамон и планирует будущее с возлюбленной, а еще обдумывает новые рабочие проекты. Актер собирается сыграть в фильме с Энистон.

Выяснилось, что Брэд уговаривал Дженнифер появиться вместе на экране еще пять лет назад. Раньше она возражала, однако сейчас поменяла мнение. Питт и его коллеги придумали увлекательную историю, которая смогла заинтересовать звезду сериала «Друзья».

«Брэд уже много лет предлагает идеи Джен, но она всегда сопротивлялась. Она не хотела усложнять его развод с Анджелиной и была занята другими увлекательными проектами. Теперь его развод закончился, а Джен очень нравится последний сценарий, который прислала команда ее бывшего мужа», — поделился инсайдер Radar Online.

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Суд наказал экс-участника «Дома-2» Дмитрия Дмитриенко за неуплату алиментов дочерям от Ольги Рапунцель
25 февраля 2025, 21:53

Дмитрий Дмитриенко и Ольга Рапунцель с детьми (фото: Instagram* @olyarapunzel)

Дмитрий Дмитриенко и Ольга Рапунцель давно в разводе, но у бывших супругов есть много претензий друг к другу.
Ольга не скрывает, что её экс-супруг не выплачивает дочерям положенные алименты, в связи с чем она вынуждена решать эту проблему через суд. В результате закон встал на сторону женщины и недавно в отношении Дмитриенко было возбуждено дело о неуплате средств на содержание детей. В качестве наказания суд назначил звезде «Дома-2» обязательные работы сроком от 150 часов.

Рапунцель, тем временем, продолжает добиваться выплаты положенных средств.

«Он не хочет платить детям ежемесячно положенную по решению суда сумму и поэтому у него накопился такой долг. Да, я подала на алименты, и считаю, что правильно сделала. Не хочешь помогать своим детям, тогда будь добр по закону платить им до совершеннолетия. Так он ещё подал в суд на уменьшение алиментов! Это уже вообще… Мне так стыдно про него говорить. Надоел он мне, если честно», – поделилась с поклонниками 37-летняя телезвезда.
Что же касается Дмитрия, он счастлив в новых отношениях и не хочет говорить о бывшей, однако её заявления о неуплате налогов то и дело вынуждают его комментировать происходящее. Он уверяет общественность, что Ольга врёт и пытается выставить его в плохом свете.

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«Отправляюсь в самое сложное путешествие»: Виктория Боня раскрыла поклонникам судьбоносную дату
25 февраля 2025, 21:36

Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)

Виктория Боня последние несколько лет увлекается альпинизмом и уже успела покорить одну вершину – Манаслу. Совсем скоро звезда «Дома-2» отправится в опасное путешествие.
Модель вышла на связь с поклонниками и рассказала, что исполнит свою давнюю мечту – заберётся на гору Эверест. Экспедиция запланирована на 10 апреля. Боня уже во всю готовится к скорому путешествию.

«Я отправляюсь в самое сложное путешествие своей жизни – на вершину Эвереста. Это не просто испытание, а мой личный вызов, символ преодоления и свободы. Я хочу показать, что границы существуют только в голове. Каждая из нас способна на большее. Я не просто иду в горы – я беру с собой историю, эмоции, красоту и силу... Сегодня я на пороге самого главного шага в моей жизни – своей мечты, которую я вынашивала более десяти лет в своем сознании», – заявила Боня.
Телезвезда забралась на первую в своей жизни вершину Мансала прошлой осенью. Ей удалось это сделать только со второй попытки, поскольку в первый раз её группа вернулась на базу из-за схода лавины и гибели коллег. Возможно на Эверест модель тоже не сможет взойти так просто, к тому же, она является новичком.

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Дэвид Бекхэм рассказал о серьезной травме, от последствий которой он все еще страдает
25 февраля 2025, 21:26

Дэвид Бекхэм (Фото: Инстаграм* @davidbeckham)

В 2011 году Дэвид Бекхэм серьезно травмировал позвоночник, о чем рассказал в беседе с Men's Health.
Во время игры за команду «Лос-Анджелес Гэлакси» футболист повредил спину. Потом Бекхэму назначили неверное лечение.

«У меня была боль после игры, я прошел обследование, но у меня не обнаружили никаких отклонений. Я настаивал на том, что там что-то не так, я это чувствовал. Поэтому мне ввели лекарство, и я ушел. Это был плохой препарат», — поделился Дэвид.

Именно из-за этой травмы Бекхэм ушел из спорта: в 2013 году он оставил футбол. Дэвид уточнил, что то происшествие до сих пор не оставляет его. Спортсмен испытывает боли в спине до сих пор. Чтобы поддерживать здоровье спины, Бекхэму необходимо каждый день заниматься в спортивном зале.

«В конце моей игровой карьеры я получил серьезную травму ахиллова сухожилия, но теперь оно меня не беспокоит, несмотря на разрыв. На самом деле больше всего у меня болит спина и левое бедро», — откровенничал он.

Помимо тренировок футболист придерживается диеты.

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