«Уберите со сцены эту гулящую»: Как измена жены сделала Смоктуновского звездой

Иннокентий Смоктуновский (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)
Иннокентий Смоктуновский — один из самых ярких представителей советского театра и кино. Его карьера была насыщена запоминающимися ролями и признанием зрителей.
Однако за этим успехом стоит личная трагедия и неудачный первый брак, о которых знают далеко не все. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
На одной из репетиций, не в силах сдержать эмоции, он устроил скандал.
Этот момент стал поворотным в его жизни.
Таким образом, личная трагедия и предательство стали катализаторами для Смоктуновского на пути к вершинам карьеры.
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Предательство, которое изменило жизньПервой супругой Смоктуновского стала его коллега Римма Быкова. Вместе они работали в театре Сталинграда, но талант Иннокентия оставался незамеченным как публикой, так и коллегами. Всё изменилось, когда артист узнал о неверности жены — она изменяла ему с театральным художником Виктором Лесковым. Эта новость стала для Смоктуновского настоящим ударом.
На одной из репетиций, не в силах сдержать эмоции, он устроил скандал.
«Уберите со сцены эту гулящую!» — кричал он, увидев свою предательницу на сцене.
Этот момент стал поворотным в его жизни.
Путь к успеху через МосквуПосле скандала Смоктуновский подал заявление об увольнении и отправился в Москву в поисках новой жизни. Первые месяцы в столице были непростыми — артист долго не мог найти работу. Однако судьба улыбнулась ему, когда он попал в театр Ленинского комсомола.
Фото: iStock/Andrey Rykov
Встреча с судьбойВ Москве Иннокентий встретил Суламифь Кушнир, руководительницу пошивочного цеха, которая сразу привлекла его внимание. Их отношения быстро развивались, и вскоре Смоктуновский сделал ей предложение.
Успех благодаря поддержкеСуламифь стала настоящей опорой для своего мужа. Она обратилась к руководителю «Мосфильма» Ивану Пырьеву, что открыло новые горизонты для Смоктуновского. После премьеры его первой картины успех пришел к нему стремительно. С тех пор слава артиста только росла, а все достижения он всегда приписывал своей жене.
Таким образом, личная трагедия и предательство стали катализаторами для Смоктуновского на пути к вершинам карьеры.
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Дарья Осипова