Серьезное ДТП, измены и истинная любовь: чем может удивить актер из «Папиных дочек» Александр Самойленко?

Александр Самойленко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Александр Самойленко стал известен благодаря роли ловеласа Антонова в популярном сериале «Папины дочки». Однако актер не рад, когда его ассоциируют только с этим персонажем.
Он не горюет, что не вернулся в продолжение ситкома, и даже не планирует смотреть новые серии. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Уберите со сцены эту гулящую»: Как измена жены сделала Смоктуновского звездой
Сын Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 млн рублей за испорченное детство
Тимати и Валентина Иванова ожидают первенца
Личная жизнь
Первый брак и семьяС первой женой, Инессой Боровиковой, Самойленко познакомился в институте. Это был студенческий брак, и рождение сына Степы произошло по настоянию молодого мужа, который всегда мечтал о детях. В то время Инесса стремилась к театральной карьере, а Александр подрабатывал, чтобы прокормить семью, даже наряжаясь в костюм Деда Мороза на Новый год.
Фото: iStock/ANGHI
Развод и начало новой жизниСо временем отношения супругов охладели, и причиной развода стали измены с обеих сторон. После серьезного разговора они решили разойтись. Самойленко пришлось покинуть дом и жить у друзей и знакомых.
Трудные времена и новая любовьНачало нового тысячелетия оказалось для актера непростым: он попал в аварию, уснув за рулем. После этого три месяца провел в больнице, перенес несколько операций. Его поддерживала вторая жена Елена, с которой он поженился в 2000 году. Хотя их брак продлился всего два месяца, она подарила ему сына Сашу.
Мимолетные романыПосле Елены у Самойленко был краткосрочный роман с красавицей Ольгой Ломоносовой. Несмотря на двухлетние ухаживания, до свадьбы дело не дошло. Ольга встретила другого и родила ему троих детей.
Ольга Ломоносова (ВКонтакте @olgalomonosova_official)
Третий брак и новая семьяТретьей женой Александра стала буфетчица из ресторана Евгения, на 19 лет моложе его. В 2006 году они поженились и стали родителями сына Прохора. Однако и этот брак закончился изменой.
Счастье в новых отношенияхСегодня 59-летний Самойленко счастлив в отношениях с Натальей Громовой, сотрудницей «Артека», которая младше его на 22 года. Вместе они воспитывают общую дочь Еву, родившуюся в 2019 году. У Александра четверо детей, с которыми он поддерживает теплые отношения.
Читайте также:
«Уберите со сцены эту гулящую»: Как измена жены сделала Смоктуновского звездой
Сын Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 млн рублей за испорченное детство
Тимати и Валентина Иванова ожидают первенца
Дарья Осипова