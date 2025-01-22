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«Ночная жрица»: Анастасия Волочкова рассказала о своем срыве на Мальдивах

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)

Анастасия Волочкова вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах с 26-летним партнером по шоу «Одержимость» Марчелом Абаби. Балерина призналась, что во время отдыха она сорвалась на сладкое, пишет The Voice
Волочкова не раз признавалась, что следит за фигурой и не позволяет себе продукты с большим количеством калорий. По ее словам, за время отпуска она практически не пила алкоголь, но один раз съела десерт.

«Расскажу, где я сорвалась на Мальдивах. Вообще меня к сладкому не тянет, но менеджеры острова решили мне сделать сюрприз к наступающему дню рождения. Украсили нашу дверь надписями, плакатами и принесли маленький тортик с одной свечкой. И я половину этого торта съела. Он оказался очень легким», — призналась Волочкова.



Балерина назвала себя «ночной жрицей», но отметила, что ежедневно пила специальный мочегонный отвар, который вытягивает воду из организма.

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