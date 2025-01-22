«Ночная жрица»: Анастасия Волочкова рассказала о своем срыве на Мальдивах

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)
Анастасия Волочкова вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах с 26-летним партнером по шоу «Одержимость» Марчелом Абаби. Балерина призналась, что во время отдыха она сорвалась на сладкое, пишет The Voice
Волочкова не раз признавалась, что следит за фигурой и не позволяет себе продукты с большим количеством калорий. По ее словам, за время отпуска она практически не пила алкоголь, но один раз съела десерт.
Балерина назвала себя «ночной жрицей», но отметила, что ежедневно пила специальный мочегонный отвар, который вытягивает воду из организма.
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«Расскажу, где я сорвалась на Мальдивах. Вообще меня к сладкому не тянет, но менеджеры острова решили мне сделать сюрприз к наступающему дню рождения. Украсили нашу дверь надписями, плакатами и принесли маленький тортик с одной свечкой. И я половину этого торта съела. Он оказался очень легким», — призналась Волочкова.
Балерина назвала себя «ночной жрицей», но отметила, что ежедневно пила специальный мочегонный отвар, который вытягивает воду из организма.
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Элина Позднякова