Юра Борисов номинирован на британскую кинопремию BAFTA

Юрий Борисов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Российский актёр Юра Борисов из подмосковного Реутова стал номинантом Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Он может получить награду в категории «Лучший актер второго плана» за работу в фильме «Анора».
Этот фильм снял американский режиссёр Шон Бейкер. Сама кинокартина уже удостоена Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.
Кроме Борисова, на награду претендуют Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль», Эдвард Нортон за фильм «Совершенный незнакомец», Гай Пирс за фильм «Бруталист», Джереми Стронг за фильм «Ученик» и Кларенс Маклин за фильм «Синг-Синг». Победители кинопремии станут известны 16 февраля. Премия BAFTA негласно считается «репетицией» кинопремии «Оскар», так как она часто предвосхищает итоги голосования членов Американской академии киноискусства.
Юра Борисов родился в Реутове в 1992 году. К окончанию учёбы в ВТУ им. Щепкина он уже мог похвастаться списком серьёзных работ. Первую главную роль получил в сериале «У каждого своя война» в 2011 году. После этого Юра стал крайне востребованным, сейчас его фильмография насчитывает уже более 70 работ. Актёр часто берется за сложные роли в патриотических, военных фильмах и драматических сериалах.
Читайте также:
Швыдкой: номинация актера Борисова на «Золотой Глобус» добавляет гордости за РФ
Юру Борисова номинировали на премию Гильдии актёров США за роль в «Аноре»
Российский актер Юра Борисов не получил «Золотой глобус»
Кроме Борисова, на награду претендуют Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль», Эдвард Нортон за фильм «Совершенный незнакомец», Гай Пирс за фильм «Бруталист», Джереми Стронг за фильм «Ученик» и Кларенс Маклин за фильм «Синг-Синг». Победители кинопремии станут известны 16 февраля. Премия BAFTA негласно считается «репетицией» кинопремии «Оскар», так как она часто предвосхищает итоги голосования членов Американской академии киноискусства.
Юра Борисов родился в Реутове в 1992 году. К окончанию учёбы в ВТУ им. Щепкина он уже мог похвастаться списком серьёзных работ. Первую главную роль получил в сериале «У каждого своя война» в 2011 году. После этого Юра стал крайне востребованным, сейчас его фильмография насчитывает уже более 70 работ. Актёр часто берется за сложные роли в патриотических, военных фильмах и драматических сериалах.
Читайте также:
Швыдкой: номинация актера Борисова на «Золотой Глобус» добавляет гордости за РФ
Юру Борисова номинировали на премию Гильдии актёров США за роль в «Аноре»
Российский актер Юра Борисов не получил «Золотой глобус»
Александр Бойцов