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Юру Борисова номинировали на премию Vancouver Film Critics Circle

Юра Борисов (Фото: соцсети)

Юра Борисов (Фото: соцсети)

Актера из России Юру Борисова номинировали на престижную кинопремию за роль в фильме «Анора», сообщило издание The Hollywood Reporter.
Российский актер может получить награду Vancouver Film Critics Circle Awards 2025 в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Среди других номинатов на премию оказались Киран Калкин и Эдвард Нортон.

Еще комедия режиссера из Соединенных Штатов Америки Шона Бэйкера «Анора», которую высоко оценили кинокритики, отметили в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучшая женская роль».



Ранее сообщалось, что российский актёр Юра Борисов из подмосковного Реутова стал номинантом Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Кинокартина уже удостоена Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

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