Нонна Гришаева с сыном (фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Актриса Нонна Гришаева вышла в свет с 18-летним сыном Ильей. Они посетили премьеру сериала «Актерище» в кинотеатре «Октябрь».
Для светского мероприятия звезда отечественного кинематографа выбрала бархатные брюки и клетчатый пиджак, а дополнили образ кожаная сумка, серьги и кольцо.
Сын Гришаевой оделся проще – на нём был свитшот, из под которого выглядывала розовая рубашка, и джинсы.
Илья родился в браке Нонны с актёром и продюсером Александром Нестеровым. Пара вместе с 2006 года. Актриса рассказывала, что секрет их счастливого брака заключается в доверии и взаимопомощи. Так, супруг зачастую забирает на себя часть домашних дел из-за плотного графика жены.
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Сын Гришаевой оделся проще – на нём был свитшот, из под которого выглядывала розовая рубашка, и джинсы.
Илья родился в браке Нонны с актёром и продюсером Александром Нестеровым. Пара вместе с 2006 года. Актриса рассказывала, что секрет их счастливого брака заключается в доверии и взаимопомощи. Так, супруг зачастую забирает на себя часть домашних дел из-за плотного графика жены.
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Анастасия Чинкова